接棒德國台僑 奧地利台僑送熱湯到維也納車站

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）烏克蘭戰爭使大量難民湧入歐洲鄰國，繼德國台僑發起「熱湯送暖」活動後，奧地利台僑接棒在12日送200份熱湯到奧地利維也納中央車站。因獲廣大迴響，奧地利台灣協會決定改為每週末定期舉辦。

奧地利台灣協會臉書貼文指出，日前看到柏林台灣人送現煮羅宋湯給逃到德國的烏克蘭難民，許多住在奧地利的台僑都很感動，覺得自己該馬上做些什麼，因此奧台協會在一天內動員舉辦了送熱湯到車站的活動。

奧台協會表示，他們要特別感謝維也納佛光山出借廚房場地，還有佛光山師姐們在廚房大力幫忙，並感謝駐奧地利代表處全力支持，出借台僑所需物品。

奧台協會表示，維也納中央車站到吃飯時間，熱湯需求量很高，台僑提供的200份湯品很受歡迎，很快就一掃而空，許多台僑反映希望活動能繼續舉辦，因此協會已在臉書官網公告將每週末定期發送熱湯給烏克蘭難民，並募集幫忙採買、煮湯、運送的人力，歡迎有興趣者加入志工LINE群組。

僑委會僑務電子報13日指出，奧台協會及多位台僑12日帶著200份熱湯到維也納中央車站Hauptbahnhof，轉交天主教明愛會（Caritas）當地慈善團體，發放給現場烏克蘭難民，在當天僅零度低溫中，熱湯不僅溫暖了數顆徬徨無助的心，更傳達了來自台灣對烏克蘭的真摯關心。

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僑務電子報描述，俄烏戰爭導致上百萬難民流離失所，維也納中央車站湧現大量難民潮，許多烏克蘭民眾聚集在休息室，或倚靠牆邊席地而坐，眼神滿是疲倦、擔憂及驚恐，遠離家園的傷痛和戰爭的殘酷，烙印在每個人臉上。

僑務電子報指出，Caritas派專人駐守在維也納中央火車站，作為接受奧地利居民捐贈烏克蘭物資的窗口，也為難民發送食品及提供協助。（編輯：翟思嘉）1110314