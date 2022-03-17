111年第二次專技高考醫師等考試 7/23起舉行

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（中央社記者陳俊華台北17日電）考試院會今天通過，111年第二次專技高考醫師、牙醫師、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等考試，定於7月23日至25日，分梯次在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區舉行。

考試院透過新聞稿表示，這項考試設醫師（一）（醫師第一階段考試）、牙醫師（一）（牙醫師第一階段考試）、牙醫師（二）（牙醫師第二階段考試）、藥師（一）（藥師第一階段考試）、藥師（二）（藥師第二階段考試）、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師、臨床心理師、諮商心理師等14類科。

考試院說，這項考試都採行網路報名及電腦化測驗方式辦理，其中心理師考試在今年首度採行申論式試題線上作答。線上作答應試介面說明已設置在考選部網站，應考人可事先上網熟悉作答介面操作方式。

另外，考試院會今天也通過，111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試，定於7月30日至8月1日舉行。

考試院說，這項考試設中醫師（一）（應中醫師第一階段考試）、中醫師（二）（應中醫師第二階段考試）、營養師、護理師、社會工作師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師、驗光師及驗光生等12類科。

考試院指出，除牙體技術師考試在台北考區舉行外，其餘考試類科分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東6考區同時舉行。

考試院說，有關考試各類科考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。（編輯：趙蔚蘭）1110317