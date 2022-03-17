立院將協商禁止反質詢 政院籲思考是否有改變必要

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（中央社記者賴于榛台北17日電）立法院今天下午將召開朝野協商，討論禁止反質詢等案。行政院表示，官員赴立法院備詢皆遵守規範，並要清楚說明政策立場，目前相關運作並無礙，呼籲朝野協商須好好思考，遊戲規則是否有改變的必要。

行政院長蘇貞昌日前在立法院總質詢時，與國民黨立委蔣萬安在停電議題上互嗆，國民黨團為此提案要求官員不得反質詢，立法院長游錫堃下午將為此議題展開朝野黨團協商。

行政院發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時表示，蘇貞昌與官員赴立法院備詢都會遵守相關規範，而這次的反質詢議題，其實蘇貞昌已多次說明是就事論事、以禮相待，也希望問政理性，互相以禮對待。

羅秉成表示，質詢過程中針鋒相對、發言尖酸刻薄難免，但過程中，政府要清楚說明政策立場，對於錯誤的質詢內容也不能沉默，要勇於辯護政策，目前相關運作並無礙，質詢的遊戲規則是否有改變必要，需要好想想，「國會政策討論跟質詢互動，要朝良性發展比較好」。

另外，對於近日多起區域性停電事件，羅秉成則表示，經濟部已說明，相關事件與電力設備故障有關，事故原因包含桃機事件是人為惡意破壞，也有動物侵入情形。

羅秉成說，台電對電力故障其實有改善作為，最近10年電力故障事件，從每年最高2萬多件，降到去年的9000多件，就統計數字來看有趨緩，仍不能掉以輕心，畢竟若產生停電的結果，對民生經濟將產生損害，因此台電電力改革跟措施要繼續精進。（編輯：蘇龍麒）1110317