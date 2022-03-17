台尼斷交吳進木入籍尼加拉瓜 監委申請調查

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（中央社記者陳俊華台北17日電）監委王美玉、林郁容、林文程今天說，前駐尼加拉瓜大使吳進木在台灣與尼加拉瓜斷交後，隨即入籍尼國，將針對外交部的外交情勢掌握有無疏漏等問題，申請自動調查。

王美玉、林郁容、林文程透過新聞稿指出，外交部前駐尼加拉瓜共和國大使吳進木，在110年11月間離任，尼國也在110年12月間宣布與中華民國斷交，並授予吳進木國籍。

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查案監委指出，外交部表示，吳進木已申請退休獲准，以家人健康因素滯留尼國未返台，吳進木任內未回報台尼斷交情資，外交部事前也不知道吳進木向尼國申請入籍；依國家機密保護法規定，吳進木屬辦理國家機密退離職人員，出境管制期限到113年11月中旬。

監委表示，台尼斷交及吳進木申請入籍，為何外交部事前毫無所悉，對於外交情勢掌握有無疏漏？吳進木是國家機密保護法所定涉密人員，疑似已在尼國置產定居，如何落實吳進木的出境管制，都有調查瞭解必要。（編輯：翟思嘉）1110317