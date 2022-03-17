更多編輯台推薦新聞：
美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍
運動

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台尼斷交吳進木入籍尼加拉瓜 監委申請調查

2022/3/17 15:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北17日電）監委王美玉、林郁容、林文程今天說，前駐尼加拉瓜大使吳進木在台灣與尼加拉瓜斷交後，隨即入籍尼國，將針對外交部的外交情勢掌握有無疏漏等問題，申請自動調查。

王美玉、林郁容、林文程透過新聞稿指出，外交部前駐尼加拉瓜共和國大使吳進木，在110年11月間離任，尼國也在110年12月間宣布與中華民國斷交，並授予吳進木國籍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

查案監委指出，外交部表示，吳進木已申請退休獲准，以家人健康因素滯留尼國未返台，吳進木任內未回報台尼斷交情資，外交部事前也不知道吳進木向尼國申請入籍；依國家機密保護法規定，吳進木屬辦理國家機密退離職人員，出境管制期限到113年11月中旬。

監委表示，台尼斷交及吳進木申請入籍，為何外交部事前毫無所悉，對於外交情勢掌握有無疏漏？吳進木是國家機密保護法所定涉密人員，疑似已在尼國置產定居，如何落實吳進木的出境管制，都有調查瞭解必要。（編輯：翟思嘉）1110317

延伸閱讀
吳進木獲尼加拉瓜國籍迄今未返台 疑早在當地置產吳進木財產申報 2500萬存款僅16萬是台幣斷交後前大使吳進木入籍尼加拉瓜 外交部：事先不知情
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族