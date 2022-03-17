台灣櫻種於東京靖國神社 象徵深化台日友好羈絆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台日民間人士組成的「日本櫻返鄉會」推動將日皇德仁的祖父裕仁（昭和天皇）1923年在台灣植櫻的樹苗送回日本的活動，17日植櫻樹苗於靖國神社。（全日本台灣連合會會長趙中正提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年3月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京17日專電）由台日民間人士組成的「日本櫻返鄉會」推動將日皇德仁的祖父裕仁（昭和天皇）1923年在台灣植櫻的樹苗送回日本的活動，繼植櫻樹苗於皇宮附近後，今天植櫻樹苗於靖國神社。

日本櫻返鄉會2019年起推動將1923年攝政宮皇太子裕仁親王（後來的昭和天皇）視察台灣時所種植的櫻花苗木送回日本的運動。櫻樹苗木去年被種植在皇居（皇宮）乾門入口處的綠地後，有台灣人士期盼這些來自台灣的櫻花苗木也能種植於靖國神社，經洽詢後，靖國神社欣然接受。

日本櫻返鄉會今天在靖國神社第一鳥居附近舉行植櫻立碑儀式，櫻樹苗木種於前左側的雛壇綠地並立石碑紀念。

出席儀式者包括前駐日代表許世楷、駐日外交使節團團長、聖馬利諾駐日大使Manlio Cadelo、靖國神社宮司山口建史、前參議員中山恭子、前環境大臣原田義昭、東京都議員平慶翔等。在日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正等人受邀觀禮。

日本櫻返鄉會會長（代表理事）加瀨英明致詞時表示，二次世界大戰期間有3萬多名台籍日本兵陣亡，目前被合祀在靖國神社內，祈願今天所種植的櫻花能慰藉這些人士在天之靈，深化台日友好的羈絆，並守護日本與亞洲的和平與繁榮。

許世楷致詞時表示，看到最近俄羅斯侵略烏克蘭，深感台日需更緊密合作才能對抗中國的侵略，台灣的「昭和櫻」返鄉是一項頗具意義的活動。

靖國神社宮司山口建史則致詞表示，昭和天皇在台灣種植的櫻花能返鄉並種植於靖國神社是一件很有意義的事，靖國神社感到很榮幸，未來會用心照顧櫻花的成長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

裕仁1923年4月視察台灣時親植櫻花，3年前由台灣櫻返鄉會協助將櫻花的苗木分株送到日本，去年起在東京的皇居（皇宮）、青森縣等地種植。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原訂去年4月29日「昭和之日」舉辦的苗木揭幕儀式延至今年4月舉行。

日本櫻返鄉會的台灣方面名譽會長是前總統李登輝的夫人曾文惠、會長是前政務委員黃石城。此會的日本方面名譽會長是日本前首相安倍晉三的母親安倍洋子。（編輯：張佑之）1110317