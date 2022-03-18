移工留才久用方案 許銘春：4月底一定上路

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（中央社記者溫貴香台北18日電）行政院長蘇貞昌今天表示，台灣目前確實缺工，主因是因為台灣經濟發展創11年最高、最好，因此，政府已經啟用移工「留才久用」方案；勞動部長許銘春表示，4月底一定會上路。

立法院會上午邀請蘇貞昌進行施政方針及施政報告並備質詢，民進黨立委何欣純關切全台產業缺工，行政院推出留才方案等相關問題。

蘇貞昌答覆，台灣確實有缺工現象，原因有幾個：第一，台灣經濟創11年最高、最好，各產業都需要工人；第二，政府投入大量公共建設；第三，疫情趨緩後，餐飲、零售、旅館業、小吃攤等服務業都要找工人，開出好的條件也找不到工人。

第二種情況，蘇貞昌表示，台灣工作型態改變，有些人不願意做某一些工作，必須靠外籍勞工。

他說明，政府有幾個政策解決缺工，高階工作人員延攬外國人，至於中階的工作人員，若認同台灣、有專業技術，包括外籍留學生，也都希望延攬；並將開放移工來台，由勞動部、經濟部視產業情況，專案開放。

勞動部長許銘春表示，移工留才久用方案4月底一定會上路。（編輯：翟思嘉）1110318