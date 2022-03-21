空軍：研發新戰機 藉台美軍事交流蒐整關鍵技術

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（中央社記者游凱翔台北21日電）國家中山科學研究院去年證實，正進行下一代戰機研發，第一階段預計113年結案。針對目前成效，空軍指出，已藉台美軍事交流會議，蒐整關鍵技術及先進武器獲得可能性，未來將積極強化雙方交流。

中科院長張忠誠去年在立法院外交及國防委員會備詢時證實，中科院正研發下一代自製戰機，第一階段有兩個研發案同時進行中，分別是整體設計以及發動機製造。

張忠誠當時提到，發動機製造的第一階段研發案，預計民國113年結案、預算約新台幣88億元；整體設計同樣113年結案、預算約17億元，包括24項關鍵技術。

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至於目前執行成效，空軍司令部近日以書面報告答覆立法院指出，空軍藉由台美軍事交流會議，參考國際科技發展動向，並多元蒐整下一代戰機關鍵技術獲得的可能性，以提升下一代戰機研發能量。

空軍也提到，中科院在108年便開始執行下一代戰機的關鍵技術研發計畫，除了持續掌握中科院研發進度與各項風險外，也將積極強化台美交流，適切評估下一代戰機的各項方案。（編輯：郭無患）1110321