疫苗接種受害救濟 國民黨團促政府從寬從速從簡

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（中央社記者郭建伸台北21日電）國民黨立法院黨團今天指出，政府在審議預防接種受害救濟過程出現4大問題，包含求助無門、申請繁瑣、時程太長、判定太難，要求政府面對疫苗接種受害救濟應「從寬、從速、從簡」，還給民眾公道。

國民黨團今天舉行「疫苗受害救濟求助無門」記者會 ， 除了黨團總召曾銘宗、副書記長吳怡玎及陳以信、律師陳曉雲出席外，也邀請疫苗受害家屬林世錡、郭芳烈與會。

曾銘宗表示，根據衛生福利部最新統計COVID-19疫苗接種後不良事件通報高達1萬8217件，嚴重事件高達9026件，死亡數有1412人，更誇張的是，衛福部目前僅審議294件，認為與疫苗施打相關案件13件，無法確定24件，無關件數257件。

曾銘宗指出，疫苗受害救濟出了4大問題，包含求助無門、申請繁瑣、時程太長、判定太難，這讓民眾情何以堪，黨團要求政府、衛福部必須「從寬、從速、從簡」，還給民眾公道。

陳以信呼籲法務部、衛福部、法醫研究所應精進檢驗，並對預防接種受害救濟審議小組（VICP）審定無關案件予以保留，待未來醫藥檢技術有更精進突破時重新檢視。

林世錡表示，他的父親生前有慢性病史，但去年10月12日接種第二劑莫德納後，發生眼睛腫大症狀，隔一個月送醫卻出現敗血症、多重器官衰竭，12月7日就辭世。

林世錡說，請求政府必須慰問往生者，除了重新審視宣傳疫苗施打的政策外，要以接種後往生案例為鑑，盼政府不要再讓申請受害救濟的家屬受到2次傷害。

陳曉雲表示，根據傳染病防治法規定，因預防接種而受害者，得請求救濟補償，目的是為減少訟爭，鼓勵接種疫苗提供人道補償。

陳曉雲指出，為解決審議嚴重遲緩的困境，政府應儘速訂定病理解剖檢驗相關事項，並考量緊急授權的COVID-19疫苗有難以避免、無法預測或尚未發現的風險及副作用，應從寬、從速救濟以安民心。（編輯：林興盟）1110321