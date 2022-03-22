拜習會是否觸及四不一無意 外交部：不便替美中解讀

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）美中領導人日前視訊通話後，中國單方面聲明美國在會中重申「不支持台獨」等立場。針對中方說法可信度，外交部北美司長徐佑典今天表示，每個國家透過政府發言人的聲明都代表其政府立場，台灣不便替美方或中方做解讀。

美國總統拜登、中國國家主席習近平18日視訊通話，美中會後對外發布的內容有明顯落差，中國單方面聲明拜登在會中重申「四不一無意」立場，包括美國不尋求和中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求透過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意和中國發生衝突。

徐佑典今天上午出席外交部例行記者會，中央社提問中方片面聲稱會談內容涉及「四不一無意」是否子虛烏有，徐佑典表示，對於美中交往，台灣一貫密切掌握，美方與中國對話也會依慣例在事前、事後向台灣簡報。

他說，不論是先前白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在義大利羅馬的會晤，或拜登與習近平的會議，美方都在第一時間向台灣簡報，但相關內容依慣例不便透露。

徐佑典說，美中新聞稿出現落差，「不是第一次發生」，台灣不便替美方或中方做解讀，每個國家透過政府發言人的聲明，代表其政府立場，如果雙方聲明有落差的話，應各自以他們的公開發言和政府立場為主。

對於美方是否要求台灣低調參與4月在帛琉舉行的「我們的海洋會議」（OOC），避免使用國名、國旗，徐佑典表示，台灣長期致力海洋保育，以往也參加過此一海洋會議，台灣將本著「維護國家尊嚴」與專業務實原則，爭取「提升出席層級」的最佳安排，目前組團還在籌備中，會適時對外說明。

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被問到美國駐巴紐大使16號與台灣駐巴紐代表共同出席慈善活動，是否代表台美使節在非邦交國同台的罕見案例？徐佑典表示，巴紐的台美使節同台不是唯一案例。

例如今天法務部長蔡清祥參與的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）線上會議，過去也為台美在很多國際場合提供同台機會，包括去年在捷克、印度都有同台。徐佑典說，未來大家還能對更多台美合作「拭目以待」。（編輯：翟思嘉）1110322