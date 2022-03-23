美國賓州布局疫後經濟 復設駐台貿易投資辦事處

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駐紐約辦事處長李光章（右）22日在賓夕法尼亞州會晤州長沃爾夫（左），就賓州恢復在台設處後進一步擴大深化雙邊未來合作交換意見。（駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年3月23日

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美國賓夕法尼亞州駐台貿易投資辦事處3月恢復運作，州長沃爾夫表示，這顯示賓州願以實際交流合作促進台美關係穩健向前，並樂見台灣繁榮發展，台賓受益於緊密的雙邊關係。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，賓州州政府刪減預算，2020年9月關閉駐台貿易投資辦事處。中華民國外交部與駐紐約辦事處著眼於強健的台賓關係有助強化雙邊貿易、投資、供應鏈與人才合作，與賓州政府密切協調，獲賓州參眾議會跨黨派議員支持，促成賓州決定復設駐台辦事處。

經過多月籌備，賓州駐台貿易投資辦事處3月起恢復運作，新任處長為葛禮仁（Liran Golan）。

駐紐約辦事處長李光章今天在賓州首府哈立斯堡（Harrisburg）會晤州長沃爾夫（Tom Wolf），就賓州恢復在台設處後進一步擴大深化雙邊未來合作交換意見，在賓州投資的協和鋁門窗公司、友井集團、復盛集團等台商也派代表與會。

沃爾夫關切烏克蘭情勢發展，強調台灣是美國堅實且可信賴的民主夥伴。他說，賓州恢復在台設處有兩層重要意義，就當前國際情勢而言，賓州願從州政府層級，透過實際交流合作力促台美關係穩健向前。

沃爾夫說，在經貿關係上，台賓在石化、有機農業、生醫製藥、先進製造領域都有合作利基；就地緣政治而言，賓州樂見台灣繁榮發展，台賓受益於緊密的雙邊關係。

李光章表示，賓州此時恢復在台設處正是時候，台賓具廣泛的經濟與科技合作機會。台灣近年與賓州西部的機器人、人工智慧、自駕車、物聯網以及賓州東部的生技製藥產業建立合作，期盼未來雙方在石化、綠色能源等領域進一步加強合作。

台灣去年為美國第8大貿易夥伴，雙邊貿易總額超過1140億美元。李光章說，台灣近年對美國投資明顯成長，在全球供應鏈重組、美中貿易戰、能源供應等多重因素驅使下，台賓雙邊投資、經貿成長可期。

此外，國立台灣師範大學與賓州州立大學（Pennsylvania State University）、國立台灣大學與譚普大學（Temple University）已簽署「台灣優華語計畫」合作協議。李光章說，駐紐約辦事處將持續與賓州政府及駐台辦事處推動各項教育合作交流。（編輯：馮昭）1110323