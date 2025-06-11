台灣民主基金會參與韓國民主紀念館揭幕 深化合作

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（中央社台北11日電）台灣民主基金會副執行長李光章10日出席韓國國家民主紀念館揭幕典禮，今天應邀在「全球民主論壇」發表主題演說，分享台灣民主成功的故事，並呼籲全球民主國家團結合作，共同對抗威權主義，捍衛自由與人權。

李光章在演說中首先祝賀韓國順利完成總統大選，展現成熟的民主韌性。他表示，台灣與韓國皆歷經威權統治，有相似的民主化歷程與經驗，民主成果得來不易；在韓國「610民主化運動」38週年之際，韓國人民勇敢爭取民主的奮鬥故事，不僅提醒民主國家共同的價值觀和願景，也是共同反思過去、現在與未來的重要時刻。

李光章指出，台灣的民主是用血淚和汗水澆灌的成果，如今台灣不僅被譽為民主典範，也是值得信賴的夥伴。台灣堅持擁抱民主，並努力扮演負責任的利益攸關者，這正促使自由世界重新評估台灣作為新一輪民主與專制對抗前線的價值。

李光章強調，台韓兩國都站在自由民主的最前線，深刻體會軍事威脅、政治打壓、經濟脅迫與假訊息的危害。面對當前威權主義擴張，他呼籲民主陣營應更加團結，「我們不能坐視雪球變成雪崩，我們必須粉碎滾動中的雪球。」

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李光章也肯定韓國建立國家民主紀念館的意義，認為這不僅是韓國人民珍藏民主奮鬥記憶的重要空間，更是促進國際民主交流的平臺。他說：「我相信這座博物館將成為自由與正義價值的象徵，讓我們永誌不忘民主是如何得來的，也提醒我們守護它的責任。」

台灣民主基金會長年致力於推動亞太及全球民主合作與公民社會發展。李光章最後表示：「台灣是民主的成功典範，也是可信賴的合作夥伴。我們將與所有民主夥伴攜手前行，讓自由、人權與尊嚴的種子在全球遍地開花。」（編輯：高照芬）1140611