馬偕抵台150週年 加拿大省議員發表紀念聲明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多23日電）加拿大安大略省議員何德孟昨天在安省議會發表加拿大傳教士馬偕抵台150週年聲明，藉此紀念馬偕精神，彰顯台加共享自由民主價值和促進世界和平穩定繁榮的合作目標。

何德孟（Ernie Hardeman）聲明指出，馬偕1844年生於家鄉安大略省牛津郡，迄今仍被台灣人民視為英雄。今年是馬偕抵台150週年，台灣各界紛紛舉行盛大紀念活動，台灣總統蔡英文特別致函加拿大馬偕委員會，表彰馬偕對台灣人民及台加兩國關係的貢獻。

何德孟當場宣讀蔡總統信函內容：「我們紀念馬偕牧師抵台150週年，今日台加兩國為理念相近之民主國家，共同為全球和平、穩定及繁榮之願景奮鬥。」

何德孟的聲明獲省議會朝野議員熱烈掌聲贊同。何德孟也向議會逐一介紹應邀出席見證聲明發表的駐多倫多台北經濟文化辦事處長陳錦玲、加拿大馬偕委員會共同主席鍾雅澤、僑務委員林美玲和黃煌裕，以及台灣同鄉會前會長羅益世夫婦等人。

陳錦玲感謝何德孟發表友台聲明，致贈馬偕抵台150週年紀念郵摺。

今年3月9日是馬偕抵達台灣淡水150週年，3月21日是馬偕冥誕，安省議會因此特別安排在3月議期發表紀念聲明。（編輯：馮昭）1110324