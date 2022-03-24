國民黨蘇清泉要選屏東縣長 喊出生涯最終戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）有意代表國民黨角逐下屆屏東縣長的東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉今天表示，如果競選屏東縣長的結果不如預期，「此戰將是生涯最終戰」。

蘇清泉去年開始積極勤走基層，展現角逐屏東縣長的決心，他今天透過新聞稿表示，民進黨屏東縣長初選打得火熱，有意角逐的立委周春米、鍾佳濱及莊瑞雄，明爭暗鬥，時而擦槍走火；反觀國民黨在智庫執行長柯志恩多次喊話「支持在地蘇清泉」後，展現團結氣勢。

曾任國民黨不分區立委、前醫師全聯會理事長的蘇清泉表示，過去參與過2008年立委及2018年縣長選舉，巧合的是2次對手都是現任屏東縣長潘孟安，雖苦嘗連敗，不過2次都創下國民黨在屏東縣得票最高紀錄。

蘇清泉說，雖於2018年縣長選戰敗陣下來，但他的團隊快速整理情緒、持續蹲點地方，就是為了再戰今年，從盤點資源、傾聽民意，3年多下來也發現不少能夠著力的政策問題。

蘇清泉並初步發布政見表示，屏東縣連年人口下滑，今年更面臨80萬人口保衛戰，解決高齡化與少子化問題成了當務之急；因此，他喊出小孩共同養、老人政府顧、年輕人努力拚等全人照顧方向，期望直接觸動選民心坎。

他說，從一次性4萬元以上的生育獎勵，後續0至6歲每月還有6000元育兒獎勵金，全由縣府編列預算支應，讓年輕人更願意生小孩；65歲以上長輩健保費排富後由政府負擔。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇清泉指出，政壇人士分析，綠營初選激烈，幾乎到了刀刀見骨程度，裂痕選後恐怕難以整合，加上無黨籍立委蘇震清的不確定因子，未來不管是藍綠對決，或是「3腳督」的局面，國民黨並非完全沒有機會，雖然如此，他還是認為國民黨不能鬆懈。

蘇清泉以年紀為由，強調這次選舉如果不能如願，將是生涯最後一戰，認為藍軍長期欠缺培養新秀，所以不會霸占位子太久，也要讓有能力、有抱負的年輕人接棒，既然已經背水一戰，將毫無保留、轟轟烈烈打完這場縣長選戰。（編輯：陳仁華）1110324