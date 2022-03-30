中油董事長懸缺過久立委籲速派任 王美花：儘快處理

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立法院經濟委員會30日有立委質疑中油董事長懸缺一年多，是不正常的現象；對此，經濟部長王美花（右）允諾，儘快處理，至於具體時間，會在最短時間做決策。左為中油總經理兼代理董事長李順欽。中央社記者王飛華攝 111年3月30日

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（中央社記者范正祥台北30日電）立委質疑中油董事長懸缺1年多不恰當，立法院經濟委員會今天達成共識，建議經濟部長王美花於1個月內派任新任董事長。對此，王美花允諾，儘快處理，至於具體時間，會在最短時間做決策。

中油前任董事長歐嘉瑞在去年農曆年前向王美花提出辭呈，獲得慰留，不過，歐嘉瑞辭意甚堅，王美花「勉予同意」，目前中油董事長一職仍由總經理李順欽暫代。李順欽自去年2月19日代理至今，不斷在刷新中油代理董事長的最長紀錄。

立法院經濟委員會今天審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台灣中油股份有限公司。

民進黨立委陳明文提出會議詢問，質疑中油董事長由總經理代理，至今已有1年餘，是不正常的現象，不是負責任的態度。

陳明文指出，立法院審查預算案是職責所在，經濟委員會審議中油預算案，未來預算通過之後，是要由誰負起預算執行責任，必須講清楚。他建議，中油預算案應該等董事長派任以後，董事長負起責任，立法院再來審查中油預算案比較適宜。

列席經濟委員會的王美花說，相關人事會儘速處理。她表示，中油預算案是屬於今年度的預算，年度已經開始了，相關預算案去年就編列，整個政策方針確定，只是要按照預算案趕快執行，李順欽對於業務相當嫻熟，請經濟委員會立委支持今天審查中油預算案。

與會民進黨立委賴瑞隆等人也認為，中油董事長長期懸缺，的確不洽當，未來不論是由現任代理董事長李順欽真除，或找其他人出任，希望加快速度派任董事長。

立法院經濟委員會輪值召委、民進黨立委邱志偉說，中油董事長懸缺的確滿久了，已1年多時間，總經理代理董事長，工作非常繁重，制度面不適合代理太久。

邱志偉宣布，經濟委員會達成共識，建議王美花1個月內派任新任中油董事長。

此外，考量今年度預算已經開始執行，這會期又有很多法案要審查，為避免影響其他議程，經濟委員會今天也依邱志偉等多位立委意見，繼續審查中油預算案；而在審查中油預算案時，陳明文則是退席，以示對於自己主張的堅持。（編輯：蘇龍麒）1110330