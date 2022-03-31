李顯龍盼台海維持現狀 反對非和平方式改變

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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）俄烏戰爭令台海局勢備受關注之際，新加坡總理李顯龍今天說，兩者情況不同，他認為各方都希望台海維持現狀、絕不能以非和平方式改變，台灣前途是長期才能處理的事。

李顯龍本週訪美，與美國總統拜登（Joe Biden）會談並發表聯合聲明譴責俄羅斯入侵烏克蘭、強調印太地區和平穩定重要性後，30日參加美國智庫外交關係協會（CFR）活動，與CFR會長哈斯（Richard Haass）討論當前地緣政治情勢、美中關係等議題。

俄烏開戰一個多月來，以美國為首的西方國家未出兵協助烏克蘭，而是以提供軍備、接納難民等方式間接援助。部分人士認為此舉意味美國不會在台灣海峽爆發衝突時插手。

李顯龍說，俄烏與台海局勢不同。歐洲有北大西洋公約組織（NATO）及共同防禦條款，亞洲沒有如此架構；涉台方面，美中有三個聯合公報，美方奉行一中政策、依循台灣關係法並採行「戰略模糊」。

他說：「我們都希望在台灣現狀能持續下去，如果有改變，絕對不能是強行或非和平方式。這很難處理，不僅牽涉經濟、戰略，也關乎政局與民意，所以這是長期才能處理的事。」

台星沒有邦交，但雙方政治、經濟、軍事等領域關係密切，新加坡多次在海峽兩岸官方交流中擔任第三方角色，包括1993年「辜汪會談」、2015年「馬習會」。近年兩岸關係緊繃，李顯龍曾警告台海是潛在衝突點，可能引發美中誤判。

李顯龍與哈斯對談時還提到，俄烏戰爭爆發後台灣欲加強防衛，研議義務役期從4個月拉長到12個月，「我不認為這會發生，因為要所有人服役那麼久沒那麼容易，但至少當前民意是如此」。

至於俄烏戰爭對印太地區有何影響，李顯龍說，莫斯科破壞國際法治及各國和平共存的架構，危及各國獨立、主權與領土完整，特別是小國，令印太及其他地區感到不安。當前國際競爭對手都希望對方倒下，貿易等多邊合作更為困難，不利依賴全球化的新加坡。

他表示，俄烏戰爭也將導致美中關係更緊繃，希望雙方領袖經由溝通做出理性決斷，進而穩住雙邊關係。

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北京顧及中俄關係，未譴責莫斯科對烏克蘭動武，也沒有跟進西方國家對俄羅斯實行嚴厲經濟制裁。新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）15日說，中國在政治、經濟和外交上對俄羅斯具有極大影響力，被媒體解讀為新加坡敦促北京更努力協助止戰。

李顯龍談及此事時澄清維文原意並非如此，「我認為北京自願（調停）很難，他們寧願其他人來做。烏克蘭局勢上，我不認為缺乏調停者是個問題」。（編輯：郭中翰）1110331