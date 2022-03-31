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競選廣告惹議 莊瑞雄：只是陳述事實

2022/3/31 14:45（3/31 16:53 更新）
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在民進黨屏東縣長初選支持立委鍾佳濱的前屏東縣副縣長吳應文（左4）31日舉行記者會表示，立委莊瑞雄應為競選廣告破壞黨內團結道歉。中央社記者郭芷瑄攝 111年3月31日
在民進黨屏東縣長初選支持立委鍾佳濱的前屏東縣副縣長吳應文（左4）31日舉行記者會表示，立委莊瑞雄應為競選廣告破壞黨內團結道歉。中央社記者郭芷瑄攝 111年3月31日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）在民主進步黨屏東縣長初選支持立法委員鍾佳濱的前屏東縣副縣長吳應文今天說，立委莊瑞雄應為競選廣告破壞黨內團結道歉；莊瑞雄說，廣告只是陳述事實，無意讓某些人痛苦。

莊瑞雄在社群網站臉書（Facebook）的競選廣告提及2019年民進黨總統初選，包括「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英」等內容。

吳應文、前屏東縣長邱連輝兒子邱子正等在邱連輝住宅舉行記者會，吳應文表示，莊瑞雄初選時屢屢以「英系」代言人自居，常刻意挑起總統蔡英文、副總統賴清德矛盾，破壞黨內團結，應懸崖勒馬，停止操弄派系、分化民進黨，向兼任民進黨主席的蔡總統道歉。

莊瑞雄透過媒體說，吳應文雖有批評，仍是他敬重的前輩，但「魔鬼」是介入民進黨初選的中國國民黨地方派系，該道歉的是引進國民黨勢力的人，難道大家可視而不見？

他說，廣告是陳述事實，無意讓某些人因為回憶而痛苦，當民進黨立法院黨團總召集人柯建銘致電給他，他第一時間就同意撤換廣告。

同樣角逐屏東縣長初選的立委周春米接受媒體聯訪表示，別再讓蔡總統、賴副總統操心。（編輯：李明宗）1110331

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