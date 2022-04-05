赴慈湖謁陵 朱立倫：負起責任以勝選為最高目標

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）中國國民黨主席朱立倫今天率領50多名黨籍人士及桃園鄉親前往大溪慈湖謁陵，他表示，身為黨主席一定負起責任，以年底勝選為最高目標，在提名機制中，參考民調是黨重要的憑據。

朱立倫在儀式完成後接受媒體聯訪，對於記者詢問台北市議員羅智強相關的問題，朱立倫多次表示，身為黨主席一定負起責任，說該說的話、做該做的事，一切以黨的團結勝選大局為重，他也會信守承諾，不放話、不回應，共同團結國民黨，以年底的勝選為最高的目標。

記者又問，對於提名機制，民調是否唯一考量。朱立倫指出，黨在各地都有做參考民調，參考民調是最重要的參考及依據，黨於協調過程中，在各縣市都會拿出參考民調，不只黨有做參考民調，很多熱心的朋友也做了參考民調，這些都是黨重要的憑據。

對於記者詢問，堅持主導一切是否擔心地方綁架。朱立倫表示，整個國民黨勝選是最重要的目標，團結才有機會，團結都不一定勝選了，不團結怎麼可能勝選，黨一定是努力團結大家，任何製造對立、紛爭、困擾，對黨的團結沒有幫助。

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朱立倫說，「責任我扛」，但還是強調，他做該做的事情，說該說的話，不會放話，也不會回應，信守承諾。

陪同前往的立法委員萬美玲表示，提名機制中央跟地方還要取得一個最和諧的方式，因為中央有站在制高點的考量，但也要聽取地方意見領袖的聲音，空降或在地都不是問題，找出最強的人選才是重點，只要人選出來大家團結一起，勝選絕對沒有問題。（編輯：李錫璋）1110405

國民黨主席朱立倫（中）5日前往大溪慈湖謁陵，鞠躬致意，並在儀式完成後接受媒體聯訪。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月5日