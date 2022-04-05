打造文化多元薈萃 莊瑞雄喊出新六堆客家軍元年

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（中央社記者郭芷瑄屏東5日電）投入民進黨屏東縣長初選的立委莊瑞雄今天提出永續保存六堆文化願景，未來當選縣長，尊重各族群主體性發展，打造一個文化多元薈萃的屏東，讓2023年成為「新六堆客家軍」元年。

莊瑞雄指出，「六堆」不是地名，而是歷史潮流下產物。六堆，其實是過去屏東平原上的客家人，為保家衛庄、團結合作而形成的民兵組織；六堆分前、後、左、右、中、先鋒等六個軍團，在屏東平原漢人開墾史中，扮演協助平定大小民變的角色，卻也因此捲入族群械鬥的百年恩怨之中。

若翻開地圖細看，六堆所處鄉鎮領域，恰好是屏東平原沖積扇扇央，也是湧泉數量最多的區域。屏東平原上有數條湧泉溪流，都發源於六堆地區，像武洛溪、萬年溪、東港溪，補注這些湧泉的母河，由北而南則為荖濃溪、隘寮溪及林邊溪。

莊瑞雄說，這個地區上歷代族群械鬥原因，就是為了洪患及水權。客家先民「開埤作圳」，雖保有自身運用湧泉分配能力，卻也因此開罪下游河洛村莊，導致洪患時下游毀庄，枯水期又為了搶水起紛爭；在過去，水資源其實是引爆屏東地區械鬥的火藥庫。

而這些歷史並沒有完整納入教育體系中，更無從讓台灣人充分理解，因此不少人都誤認六堆是地名。莊瑞雄強調，六堆的歷史文化、建築等資產，要透過觀光產業活化，要提升觀光品質，他認為可以透過清澈的湧泉溪流來作為賣點。

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目前以萬巒的東港溪及其支流佳平溪，是六堆地區唯一具有潔淨河川與湧泉的場所，具有發展生態文化旅遊的條件。尤其，萬巒鄉長林國順的鄉政政策，就是以護水、護林為主，以打造萬巒鄉處處皆觀光景點為目標，這就是「新六堆軍先鋒堆」啟動的先鋒行動。

莊瑞雄說，未來要為六堆打造新品牌，就是守衛保護水資源的「新六堆軍」。行政院客委會正在推動「湧泉與六堆」的歷史研究及活動，縣府可以在地方當推手，以觀光產業的在六堆地區透過社區建立環教場域與改善水質行動。讓六堆青年返鄉加入「新六堆軍」，以觀光產業鏈及文化產業化，輔導青年創業，藉此永續保存六堆文化。（編輯：孫承武）1110405