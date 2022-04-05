因應中共威脅 國防院：海巡應爭取國際演習

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（中央社記者游凱翔台北5日電）中共除以機艦擾台外，更透過海上民兵等手段進行灰色衝突，國防安全研究院學者舒孝煌表示，除了美國將加重海巡在印太區域的角色及任務外，由於海巡敏感度較低，台灣應爭取參與國際合作或海洋事務演習機會。

國防部智庫、國防安全研究院3月25日發布最新一期「國防安全雙週報」，中共政軍所研究員舒孝煌以「美國海岸巡防隊擴張印太地區角色與任務」為題，撰文分析美國海巡於印太區域的角色，及台灣海巡應積極參與國際演訓的重要性。

舒孝煌提到，面對俄羅斯、中國等挑戰，美國海岸巡防隊在印太區域角色及任務也更形重要，而中共有三支海上武力，包括海軍、海警及民兵，其中每一支海上力量的船隻數量都比其他國家的海上武力要多。

舒孝煌認為，在與中國競爭中，美軍已將更多注意力轉向太平洋，其中海岸巡防隊將是其中關鍵，因為它可執行其他軍種所不具備或不允許執行的任務，且與海軍的軍事存在相較，海巡的挑釁性和敏感度較低，適合執行海上執法等任務，並且在承平時期海巡隊負責執法與保護海上交通任務，戰時則納入指揮並協助海軍，因此在太平洋地區將成為一支重要海上武力。

「美國將加重海巡在印太區域角色及任務」，舒孝煌指出，在大國競爭環境下，海上混合戰、灰色地帶行動等，是美國及盟國所面臨的新興海上威脅，海巡隊雖屬國土安全部，但戰時則歸屬國防部指揮，因此具備應對軍事與處理灰色衝突等非軍事任務的能力，可隨時補充海軍與陸戰隊在印太區域角色。

針對如何強化台灣海巡的能力與他國合作，舒孝煌提到，為強化台灣與美國在灰色地帶衝突中的合作，台灣與美國去年3月在華府簽署「海巡合作備忘錄」，並設立「海巡工作小組」。美國在台協會當時表示，此新平台可使雙方改善雙邊溝通，並建立合作及資訊分享機制，並以保存海上資源、降低「非法、未報告及不受規範漁業」，及參加海上聯合搜救任務與海上環境因應活動等作為共同目標。

舒孝煌最後指出，印太區域海上事態日趨複雜，台灣應高度關注並強化應變海上事態能力，強化國軍與海巡單位在平時、戰時對海上情況應處能力。

此外，台灣仍無法加入印太區域相關聯合演習，海巡署以既有合作基礎及台美建立新工作平台機會，未來應爭取以海巡單位參與相關國際合作或海洋事務演習的機會。（編輯：翟思嘉）1110405