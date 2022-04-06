台波國會聯誼會成立 立院：游錫堃今年可能訪波蘭

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（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院今天舉行台灣與波蘭國會友好聯誼會成立大會；立法院秘書長林志嘉說，立法院長游錫堃今年有規劃回訪捷克參議院議長維特齊，如果成行，不可能只有訪捷克，波蘭也可能是行程之一，但尚未確定。

波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）提到，非常開心參與今天的成立大會，希望立委們能持續幫助深化台灣與波蘭國會關係，也感謝台灣的支持；波蘭是台灣很好的盟友，不久之後，波蘭會派經濟相關代表來台，探討經濟上可行的合作事項，也邀請大家到波蘭走走。

立法院台灣與波蘭國會友好聯誼會今天成立，會長由民進黨立委林靜儀擔任，榮譽會長為立法院副會長蔡其昌。

林靜儀致詞時表示，她在2018年、2019年擔任立委時，就受邀到波蘭國會訪問，這2年因為疫情關係，實質上的見面比較困難，希望下半年後疫情穩定時，能夠儘早有更多國家與國家間的交流。

蔡其昌說，高則叡之前到他辦公室拜訪時提到，在波蘭國會跟世界各國的國會友好聯誼會中，台灣是第2大，這可能會讓人難以想像，台灣在波蘭受到的重視與歡迎。

蔡其昌指出，他在2018年受邀訪問波蘭國會時，覺得波蘭對台灣實在太友善，也相信友誼的種子一旦種下，就很難受外在因素拔除，哪怕大家不能常常見面，友誼的手握上去後，就很難拔開。

林志嘉說，今天他代表游錫堃，感謝林靜儀與蔡其昌能夠成立這個聯誼會，相信台灣與波蘭會更加緊密的結合，立法院能做的，不管在軟體或硬體部分，都會全力配合；去年疫情困難的時候，波蘭捐贈台灣疫苗，台灣則捐贈醫療口罩等防疫物資，兩國之間彼此互相幫忙、扶持。

在俄羅斯侵略烏克蘭下，林志嘉指出，很多烏克蘭難民到波蘭尋求協助，感謝波蘭政府非常慷慨的給予幫助，這讓人感動。

此外，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）排除萬難率團於2020年訪台，並於立法院演講，當時邀請游錫堃訪問捷克。

林志嘉致詞時也說，游錫堃今年有規劃，希望能回訪維特齊，如果回訪，不可能只有訪問捷克，相關的國家，也許波蘭可能是其中的行程，但這些未定。（編輯：張均懋）1110406