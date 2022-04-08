彭明敏生前新書收錄蔡總統賀卡 破冰釋前嫌

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（中央社記者溫貴香台北8日電）前總統府資政彭明敏今天辭世，他在2020年總統大選前，曾公開呼籲總統蔡英文放棄連任；而在去年出版的新書中，彭明敏特地放入了蔡總統寄給他的生日賀卡，顯見兩人關係破冰。

出身於醫生世家的彭明敏，曾是最年輕的台大政治系主任、1963年當選首屆十大傑出青年。他1964年因發表「台灣自救宣言」被判刑8年，特赦出獄後，在情治單位24小時監控下，變裝逃亡海外20餘年，返台後參選1996年第一屆民選總統，畢生推動台灣民主化。

彭明敏和2020年辭世的前總統李登輝，都是台灣早年的菁英，兩人分別留日，後來在台灣大學結為好友，但走上不同道路。彭明敏流亡海外多年，李登輝擔任總統後，撤銷其通緝令，返台後加入民進黨，投入1996年首次總統直選，和李登輝成為對手。

在台大期間，彭明敏與陳棋炎和劉慶瑞教授，曾是台灣大學當年法學院的「三劍客」。1993年6月，流亡近23年返台之後，身為高雄人的彭明敏第一次參加高雄中學同學會聚餐，就和陳棋炎夫婦相聚。

彭明敏曾說，他和陳棋炎與劉慶瑞是很交心的好朋友，之後得知衛福部長陳時中就是陳棋炎的兒子時，彭明敏直呼：「很驚喜好友有如此優秀的兒子，與有榮焉。」

即便經歷過二戰砲火波及導致左手斷臂，以及發表台灣自救運動宣言繫獄後又流亡海外多年，顛沛流離數十年，仍難掩其台灣紳士氣質，在公開場合總是西裝筆挺，談吐溫文儒雅。

總統府資政姚嘉文說，彭明敏是台灣的菁英人才，在戒嚴年代，勇敢站出來反抗已故總統蔣經國、勇氣可嘉，當選青商會首屆十大傑出青年，蔣經國安排接見，彭明敏拒絕，後來，歷屆青商會得獎青年名單一直都沒有將彭明敏的名字列入，雖說十大青年，但第一屆只有9人，第10位就是彭明敏。

今年3月彭明敏與前無任所大使楊黃美幸受洗歸入基督名下，成為長老教會濟南教會的一員。楊黃美幸長年從事民主運動，與彭明敏交情非常深，近年來彭明敏居住在新北投的寓所就是楊黃美幸提供。

楊黃美幸說，當年國民黨有意栽培彭明敏，但彭明敏看到台灣人的困境，提出台灣自救運動宣言，推動台灣民主化思潮、對台灣獨立與民主運動產生關鍵作用。

彭明敏一生傳奇，第二次世界大戰期間正在日本求學，因為經濟拮据，決定到長崎漁村與大哥一家人共同生活，不料途中，彭明敏所搭乘的船遭美軍轟炸，因而失去左臂。楊黃美幸說，彭明敏是人格者、一位先知，一生走來，忍受常人難以忍受的事。

她透露，彭明敏事母至孝，在美國居住期間，彭母尚未過世前，彭明敏每週都要打電話給母親。彭明敏生活相當儉樸、不假手他人，自己開車，喜歡逛建國花市，家中擺滿小盆栽，居家整理非常乾淨、整潔，凸顯人格特質非常自律、一路走來始終如一。

她表示，4月2日赴美前曾到和信醫院探視彭明敏，告訴彭明敏為了台灣的前途要繼續努力，她要繼續遊說美國人支持台灣，彭明敏當時無法講話，但意識清楚，微笑以對，一生心心念念只有台灣。

2018年九合一大選民進黨挫敗，衝擊2020年總統連任之路，當時彭明敏、前總統府資政吳澧培、前中央研究院長李遠哲及已故的長老教會牧師高俊明發表公開信呼籲蔡總統放棄連任，政壇掀起波瀾。

吳澧培說，他日前到醫院探視，向彭明敏說明將出版英文版的心路歷程，新書將還原2019年他們4人發表公開信的動機、過程；彭明敏還說，留下紀錄也好。

彭明敏在晚年著作「絕筆集」中，收錄了蔡總統於2019年8月時寄給他的賀卡，蔡總統親筆寫下「敬愛的彭教授，您的人格和叮囑，時時提醒後輩，我會謹記在心，為台灣的主權尊嚴和民主自由更努力更打拚」。這段過程，也顯示兩人關係破冰。

蔡總統上午透過總統府發言人張惇涵表示，她聞訊後至感哀慟不捨。深摯感念彭明敏對她的叮囑，以及畢生為台灣民主化的貢獻。（編輯：謝佳珍）1110408