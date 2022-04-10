遭爆以情緒用語批評黨內 柯文哲臉書致歉

（中央社記者王承中台北10日電）兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今天臉書發文表示，在內部會議中不當發言，造成對同志的傷害，他必須致歉。兩天來相關報導渲染，誇大的指涉，傷害黨的形象，也非常抱歉。

民眾黨立委賴香伶下午透過臉書表示，黨主席柯文哲親自打電話給她表示道歉，她也在電話上提醒柯文哲一定要謹慎發言，要對黨內制度性的運作相互尊重。

台灣民眾黨苗栗縣議員提名發生爭議，柯文哲以情緒用語批評黨內幹部。民眾黨立委賴香伶昨天要求兼任黨主席的台北市長柯文哲，收回會議中的情緒性用語並道歉。柯文哲則表示，自己EQ不好、情緒管控不佳要改進，將私下向賴香伶致歉。

柯文哲今天在臉書粉絲團發文表示，在內部會議中不當發言，造成對同志的傷害，他必須致歉。兩天來相關報導渲染，誇大的指涉，傷害黨的形象，也非常抱歉。

柯文哲指出，台灣民眾黨的成立，希望帶來新的政治文化，但這個年僅兩歲半的小黨，大家邊做邊學，但畢竟經驗不足，出現不少瑕疵；民眾黨自我反省，提名過程很多要改進的地方，他深自檢討，要道歉，也要改進。

柯文哲表示，過去兩年，台灣民眾黨許多會議被媒體直播放送，其實很多內容還在討論階段，卻變成見光死。但他依然堅持公開透明，理性討論建立制度；相信制度，不是相信個人。

柯文哲指出，其實在內部會議他也經常被嗆，但他相信眾人智慧超越個人智慧，釐清爭議，才是黨的最佳防腐劑。 儘管眾音喧嘩，但真理會愈辯愈明，除了繼續反省改進，繼續堅持理性、務實、科學，他也告訴自己要用更多的溝通，凝聚志同道合的同志，讓大家一起繼續前進。

賴香伶下午在臉書發文說，日前在黨政會議上她表達完整的看法，情緒所以激動，是因為大家都在經歷著被各方批評的角色、都在承受壓力，做得不對、大家會檢討，「但用語過當，不能當作沒有聽到」。

賴香伶指出，作為一個政治工作者，期待台灣民眾黨可以有不一樣的組織文化，黨才成立兩年半，對於選舉提名過程難免有瑕疵，在選舉提名短暫又壓縮的情況下，許多紛爭都由中評會委員擔負釐清爭議的責任，他們願意負責任提出見解，這個機制與角色應該得到黨內的尊重。（編輯：林淑媛）1110410

柯文哲致電道歉 賴香伶盼建立平等對待關係

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今天為情緒用語在臉書發文致歉，民眾黨立委賴香伶說，柯文哲有來電道歉，她希望建立平等對待關係，雙方溝通上各有想法但不要用情緒性的話語。



民眾黨苗栗縣議員提名發生爭議，柯文哲以情緒用語批評黨內幹部，據上報報導，柯文哲將矛頭指向民眾黨中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉。賴香伶昨天要求柯文哲收回用語並道歉。柯文哲則表示，自己EQ不好、情緒管控不佳要改進，將私下向賴香伶致歉。



賴香伶下午在桃園市桃園區風禾公園接受媒體聯訪表示，已接獲黨主席柯文哲的電話，他說，柯文哲很誠心誠意的道歉。她也回覆，希望那天雙方的溝通是在問題上各有想法，但不要用情緒性的話語，柯文哲也表示「他知道，他會反省。」



賴香伶指出，現在黨剛成立，很多制度性的不足或對制度的見解，大家都不是為了個人，但是情緒的用語的確很不當，也提醒主席未來要更謹慎的發言。



賴香伶說，主席也知道造成大家的傷害，對於很多爭議案件，特別是中央評議委員會跟中央委員會這兩個不同的機制，互相之間職責不同，這部分她也向主席說明，為什麼當天會比較激動，也希望主席能清楚中央評議委員的職責，以及選舉紛爭的制度，有些程序不對或有瑕疵，本來就應該要有公平被檢討的機會。



賴香伶表示，這次雖然是言語上的不當，但不應停留在此，也期待黨與組織的文化，在這些事件裡面能夠摒除私見、尊重制度，也建立平等對待的關係。



對於記者詢問雙方有沒有疙瘩。賴香伶說，跟柯文哲共事7年多，在市府、立院或黨的關係，都知道大家是希望為政治改革有承擔的承諾，也有共同的理念，這個疙瘩彼此雖然情緒上一時間覺得受委屈，但有信心突破障礙，畢竟不是個人私人的情感問題，是黨發展中，各自角色上必須要有的對待，相信大家都有這樣的雅量。



賴香伶指出，自己也要面對不分區的立委角色，還有在桃園選舉的參與也是很多黨員的期待，所以大家都要往前走，「但不是有些事情當成不存在，這是不好的。」



賴香伶表示，這幾天自己想了很多，還好很多辦公室同仁，特別是辦公室主任林恕暉非常認真負責，也許他做法、說法上，黨一時覺得沒有很完整，但大家在職責都不是用敷衍的態度，這是自己最心疼林恕暉的地方。（編輯：陳清芳）1110410