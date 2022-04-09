柯文哲：EQ不好要改進 將私下向賴香伶道歉

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兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲（右）以情緒用語批評黨內幹部，民眾黨立委賴香伶（左）9日要求柯文哲道歉；柯文哲表示，將私下向賴香伶致歉。圖為2019年兩人出席民眾黨不分區立委參選人見面會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北9日電）台灣民眾黨苗栗縣議員提名發生爭議，民眾黨立委賴香伶今天要求兼任黨主席的台北市長柯文哲，收回會議中的情緒性用語並道歉。柯文哲下午表示，自己EQ不好、情緒管控不佳要改進，將私下向賴香伶致歉。

上報報導指出，民眾黨中評會調查苗栗縣議員提名，認定有「關鍵瑕疵」，建議撤銷提名、重啟初選，柯文哲在6日黨政會議時質疑中評會「為什麼要查」，並將矛頭指向中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉，說出「誰家的狗，自己回去管好」等語，讓賴香伶出言反對，且「委屈到當場落淚」。

賴香伶上午透過臉書證實此事，要求柯文哲收回情緒性用語並道歉。

柯文哲下午出席民眾黨華山論壇台北場活動，他在活動舉行前接受媒體訪問時說，自己EQ不好、情緒管控不佳要改進；並表示，私底下會跟賴香伶講，因為是內部會議，私下解決就好。

至於爭議事件源頭，中評會建議撤銷苗栗縣議員提名一事，柯文哲說，此案將送到中央委員會再討論，但他也質疑縣黨部、選舉決策委員會到中央黨部都公布人選了，若要撤銷不是很好笑。

柯文哲表示，這件事顯示新興政黨沒有制度，處理事情也須有時效性，去年11月發生的事情，拖到現在才處理很奇怪，未來應明訂相關申訴抗議途徑，改善制度。

媒體追問是否注意到賴香伶在會議上落淚，柯文哲回應，那是視訊會議，接著湊近記者說，「現在在你面前都看不清楚了」。

擬參選台北市議員的「學姐」黃瀞瑩受訪指出，內部會議多少會有情緒反應，溝通過程可能有些言詞表達較嚴厲，不過生氣的時候不要做決定，也不該說錯話，說錯話就該道歉。

民眾黨華山論壇台北場活動，除柯文哲演講，也介紹北部地區被提名人，這次苗栗縣議員提名事件關鍵人、獲提名競選苗栗縣第1選區縣議員的楊喬安今天到場出席活動。（編輯：郭無患）1110409