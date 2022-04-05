柯文哲當大母雞 民眾黨目標六都拿1/10議員席次

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北5日電）民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，台北市副市長黃珊珊將是黨籍議員參選人母雞，市長柯文哲則是「大母雞」要協助攻下台北市；她也設下有提名直轄市議員1/10達標門檻，例如台北市議員共63席，目標拿下6席。

九合一選戰11月登場，外界關注台北市長柯文哲如何延續台北市執政。身兼民眾黨選戰小組召集人的蔡壁如受訪表示，黃珊珊預計在台北市議會會期5月底結束後投入台北市長選戰，至於是否披民眾黨戰袍參選，尊重黃珊珊最後決定。

蔡壁如表示，黃珊珊勤於市政，也是柯文哲欽點的接班人選，屆時將是民眾黨台北市議員參選人的母雞；雖然柯文哲年底沒有選舉，但有機會攻下的縣市將傾全力輔選，將擔任「大母雞」想盡辦法助攻黃珊珊攻下台北市。

衛生福利部長陳時中被視為民進黨台北市長熱門人選，不過，蔡壁如說，選舉是每個人的權利，「他出來（參選）的話滿好被攻擊的」，且若陳時中參選，與柯文哲之間，可能變成重症醫師與牙醫師的競爭。

至於其他縣市布局，蔡壁如說，桃園市長初選由立委賴香伶、秘書長謝立功角逐，4月中旬民調出爐後將進一步提名；立委高虹安持續耕耘新竹市。

談及市議員選舉規劃，蔡壁如設立目標，除了希望提名縣市都爭取設立黨團外，有提名直轄市議員的縣市也設下1/10達標門檻，例如台北市議員63席，則應拿下6席。

由於民眾黨議員參選人接連爆出酒駕、司法案件等爭議，蔡壁如表示，未來地方黨部提出人選時，組織部會到地方田野調查，作為提名人選的防呆機制。

此外，外界關注時代力量前主席、前立委黃國昌是否參選縣市長，黨主席陳椒華受訪時說，沒有看到媒體報導黃國昌有意願參選，提名小組也沒有決議徵詢黃國昌。

陳椒華說，目前提名小組的首要目標，就是處理屏東縣、苗栗縣及新竹市等3縣市長提名人選，例如立委邱顯智正評估是否參選新竹市長。

邱顯智受訪指出，參選與否還在評估，會持續經營地方、做好立委問政工作。

談及縣市議員選戰，陳椒華說，除了力拚現任議員連任全壘打，也會加強輔導新人、舉辦造勢活動，爭取在各縣市議會成立黨團。（編輯：謝佳珍）1110405