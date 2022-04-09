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首頁 / 政治

民眾黨提名爭議 賴香伶要求柯文哲為情緒性用語道歉

2022/4/9 11:58（4/9 16:23 更新）
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兼任黨主席的台北市長柯文哲（右）以情緒用語批評黨內幹部，民眾黨立委賴香伶（左）9日在臉書要求柯文哲道歉。圖為2019年兩人出席民眾黨不分區見面會。（中央社檔案照片）
兼任黨主席的台北市長柯文哲（右）以情緒用語批評黨內幹部，民眾黨立委賴香伶（左）9日在臉書要求柯文哲道歉。圖為2019年兩人出席民眾黨不分區見面會。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛、蘇龍麒台北9日電）上報報導，台灣民眾黨苗栗縣議員提名爆爭議，兼任黨主席的台北市長柯文哲以情緒用語批評黨內幹部。民眾黨立委賴香伶今天透過臉書證實此事，要求柯文哲收回情緒性用語並道歉。

上報報導指出，民眾黨中評會調查苗栗縣議員提名，認定有「關鍵瑕疵」，建議撤銷提名、重啟初選，柯文哲在6日黨政會議時質疑中評會「為什麼要查」，並將矛頭指向中評會主委、賴香伶辦公室主任林恕暉，說出「誰家的狗，自己回去管好」等語，讓賴香伶出言反對，並「委屈到當場落淚」。

對此，賴香伶今天透過臉書表示，柯文哲在會上用不當的言詞批評林恕暉，但主席不應用這樣的用語斥責黨員幹部，因此她在會議上確實非常激動提出反駁及諫言。

她說，黨制度建立的過程本來就是不斷的磨合與修正才能完善，就事論事討論大家常有爭執，以理服人比情緒性用語更能獲得尊重，「我認為主席應該收回那句話，並向大家道歉」。

林恕暉則對中央社記者表示，中評會已對苗栗初選爭議提出調查報告，他未出席當天的黨政會議，也未參與苗栗初選爭議調查，中評會是合議制，也依照黨章規定進行調查，針對媒體報導事件沒有回應。

民眾黨發言人張清俊則說，該次會議為例行性內部會議，相關內容均不對外公開，不予評論媒體報導情事。

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不過，林恕暉下午透過臉書表示，「謝謝賴委員，我以身為賴香伶辦公室主任為榮」。他說，苗栗縣黨部初選爭議案，去年11月中評會首度接獲初選不公檢舉時，已請中央黨部秘書處轉中央委員會，可惜未能妥善處理。

林恕暉說，沒想到風波越演越烈，導致中評會委員們受委屈，深感抱歉。他希望未來能藉此建立黨體制，理性討論，不受情緒性發言影響，使中評會成為黨內公正的評議機構，才不辜負社會大眾的期望。（編輯：郭無患）1110409

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