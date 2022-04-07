蔡壁如讚許羅智強是戰將 歡迎加入民眾黨

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（中央社記者郭建伸台北7日電）國民黨台北市議員羅智強為爭取參選桃園市長與黨中央關係緊張。台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如今天表示，羅智強若有意願加入民眾黨，她會歡迎，並讚許羅智強是戰將，且羅智強也不屬於柯黑戰隊。

羅智強昨天宣布角逐桃園市長提名，態度堅定，並提及國民黨主席朱立倫曾與他在通話中揚言「魚死網破」等狀況、以及朱立倫表達不會提名他的態度，也因此，羅智強與黨中央關係愈趨緊張。

蔡壁如今天接受「歷史易起SHOW」廣播節目專訪，談及羅智強欲爭取參選桃園市長及國民黨內紛擾，主持人李易修提及，他曾問民眾黨文宣部主任許甫，是否歡迎羅智強加入民眾黨。

蔡壁如聽到後驚呼，「這是很好的點子」，並表示羅智強若有意願加入民眾黨，她會歡迎。

蔡壁如表示，羅智強是個戰將，與她有許多相像地方並堅持推動理念，例如公投結束後環台謝票、赴桃園行千里，這很符合她的特質，「我們都是起而行的人」，深入現場並到現場座談。

蔡壁如表示，羅智強在台北市議會不屬於「柯黑戰隊」，會跟台北市長柯文哲討論理念與城市治理，「有點不是那麼國民黨」。（編輯：林興盟）1110407