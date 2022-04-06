柯文哲台中脫口罩唱歌 盧秀燕：開罰3000元

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台北市長柯文哲（圖）日前到台中市參加活動時脫口罩唱歌，台中市長盧秀燕今天表示，柯文哲等6人違反防疫規定，確定每人開罰新台幣3000元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台北市長柯文哲日前到台中市參加活動時脫口罩唱歌，台中市長盧秀燕今天表示，柯文哲等6人違反防疫規定，確定每人開罰新台幣3000元，近期會將罰單寄出。

台中市政府都市發展局今天舉辦台中市烏日區新榮和段好宅開工動土典禮，盧秀燕在會中接受媒體聯訪，針對柯文哲日前到台中市參加活動違反防疫規定表示，包含柯文哲在內的6名上台與會人員都將開罰。

台北市議員游淑慧爆料指出，民眾黨於3月26日在台中金典酒店舉辦華山論壇活動，柯文哲出席時在台上與多人脫罩唱歌。

盧秀燕表示，柯文哲違反規定是事實，台中市政府與台北市政府態度一致，確定開罰，包含上台的6名與會人員，每人各開罰3000元，已分別查訪地址，近期會將罰單寄出。

盧秀燕另致詞時指出，台中好宅是為年輕人而設，新榮和段好宅的地段，更是在青年移居人口高的高鐵特區，再配合針對青壯年、新婚及育幼者加分，以提高青年承租比率。

市府指出，新榮和段好宅基地規劃為地下3層、地上14層共2棟複合混居式社宅，2樓以上居住單元則提供1房型139戶、2房型118戶、3房型13戶共270戶的社區，全案預計114年3月完工。（編輯：謝雅竹）1110406