更多編輯台推薦新聞：
何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理
生活

本土染疫增216例 全台確診者足跡總整理

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲台中脫口罩唱歌 盧秀燕：開罰3000元
首頁 / 地方
疫情
新聞專題
疫情13/300

柯文哲台中脫口罩唱歌 盧秀燕：開罰3000元

2022/4/6 12:52（4/6 13:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市長柯文哲（圖）日前到台中市參加活動時脫口罩唱歌，台中市長盧秀燕今天表示，柯文哲等6人違反防疫規定，確定每人開罰新台幣3000元。（中央社檔案照片）
台北市長柯文哲（圖）日前到台中市參加活動時脫口罩唱歌，台中市長盧秀燕今天表示，柯文哲等6人違反防疫規定，確定每人開罰新台幣3000元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台北市長柯文哲日前到台中市參加活動時脫口罩唱歌，台中市長盧秀燕今天表示，柯文哲等6人違反防疫規定，確定每人開罰新台幣3000元，近期會將罰單寄出。

台中市政府都市發展局今天舉辦台中市烏日區新榮和段好宅開工動土典禮，盧秀燕在會中接受媒體聯訪，針對柯文哲日前到台中市參加活動違反防疫規定表示，包含柯文哲在內的6名上台與會人員都將開罰。

台北市議員游淑慧爆料指出，民眾黨於3月26日在台中金典酒店舉辦華山論壇活動，柯文哲出席時在台上與多人脫罩唱歌。

盧秀燕表示，柯文哲違反規定是事實，台中市政府與台北市政府態度一致，確定開罰，包含上台的6名與會人員，每人各開罰3000元，已分別查訪地址，近期會將罰單寄出。

盧秀燕另致詞時指出，台中好宅是為年輕人而設，新榮和段好宅的地段，更是在青年移居人口高的高鐵特區，再配合針對青壯年、新婚及育幼者加分，以提高青年承租比率。

市府指出，新榮和段好宅基地規劃為地下3層、地上14層共2棟複合混居式社宅，2樓以上居住單元則提供1房型139戶、2房型118戶、3房型13戶共270戶的社區，全案預計114年3月完工。（編輯：謝雅竹）1110406

延伸閱讀
屢被爆脫口罩唱歌 柯文哲：拍謝 罰就對了柯文哲自稱更懂防疫 陳時中：懂了就趕快做清明連假人潮疫情恐爆發？陳時中：至少觀察10天被檢舉唱歌沒戴口罩 柯文哲：依法行政該罰就罰
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀