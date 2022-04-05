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柯文哲自稱更懂防疫 陳時中：懂了就趕快做

2022/4/5 15:30
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北5日電）台北市長柯文哲自稱比指揮中心指揮官陳時中更懂防疫，陳時中今天表示，很懂防疫當然好，「既然懂了就趕快做」，並強調可承受確診數是以醫療量能推估，不是誰說了算。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜紛紛要求中央說清楚是要清零還是與病毒共存。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近日表示，如果地方認為講得不夠清楚，可以來問由指揮中心解答。

柯文哲今天接受媒體訪問時說，講到防疫「我們絕對比他更懂」。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，他從未認為任何人不懂防疫，只是相關規定已經講了很多次，才會建議有疑問可來文詢問；他並指出，柯文哲如果很懂防疫當然最好，那就不用行文了，「既然懂了就趕快做」。

除此之外，有媒體指出，柯文哲也質疑今年因選舉因素，導致政治干擾防疫專業，認為可容忍確診數不是指揮官說了算，而是民進黨選戰小組決定。

陳時中說，確診數目不是他說了算，也不是任何人說了算，相信很多疫情大爆發的國家也從沒想過會新增這麼多確診個案。

陳時中指出，指揮中心只是透過醫療量能回推可承受的確診數，並且研議在每個情況、每個步驟要採取的對策，例如單日新增1000例、2000例時該怎麼做，把相關規定先定好。（編輯：張芷瑄）1110405

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