屢被爆脫口罩唱歌 柯文哲：拍謝 罰就對了

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本土COVID-19疫情升溫，台北市長柯文哲卻屢被爆脫口罩唱歌。柯文哲（中）31日受訪時說「拍謝」，連他作為地方防疫指揮官都把規範搞混，但是他告訴衛生局，依法開罰就對了。中央社記者徐肇昌攝 111年3月31日

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（中央社記者陳昱婷、曾以寧台北31日電）COVID-19疫情升溫，台北市長柯文哲卻屢被爆脫口罩唱歌。柯文哲表示「拍謝」，已告知衛生局罰就對了；高雄市政府也說，將依實際情況開罰。

柯文哲遭網紅四叉貓在臉書上爆料，29日在台北市參加餐會時，唱歌沒戴口罩；又被前桃園市議員王浩宇揭露，12日在高雄參加活動時，唱歌也沒戴口罩。

高雄市長陳其邁今天上午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會回應，現在從北部到南部都有社區傳播個案，一切以防疫優先，對柯文哲唱歌沒戴口罩會了解情況依法處理；衛生局則說，將調查現場詳細情況，依實際情況開罰。

台北市衛生局表示，將依傳染病防治法及行政程序法辦理，讓當事人做事實陳述後，再根據事實、證據力處理，該罰就罰；依規定可處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

柯文哲昨天晚間在臉書發文，對於上台唱歌沒戴口罩表示，「跟大家說聲拍謝（抱歉）」，連他作為地方防疫指揮官都把規範搞混，但是他告訴衛生局，依法開罰就對了。（編輯：李亨山）1110331