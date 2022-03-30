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疫情78/300

黃珊珊被指唱歌未戴口罩 陳時中：防疫規定仍要戴

2022/3/30 10:18（3/30 10:26 更新）
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前桃園市議員王浩宇爆料指稱台北市副市長黃珊珊（白衣者）26日未戴口罩唱歌。（圖取自facebook.com/WangHauYu）
前桃園市議員王浩宇爆料指稱台北市副市長黃珊珊（白衣者）26日未戴口罩唱歌。（圖取自facebook.com/WangHauYu）
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（中央社記者郭建伸台北30日電）前桃園市議員王浩宇爆料指稱台北市副市長黃珊珊26日未戴口罩唱歌。衛生福利部長陳時中今天表示，根據公布的3月與4月防疫規定，唱歌仍要戴口罩，至於開罰與否由地方衛生局認定。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案，陳時中會前接受訪問時作以上表示。

有關國立台灣海洋大學確診老師足跡曾至小吃店及台北市八大場所，有醫師認為仍有未爆彈且疫調困難，陳時中說，個案願意透露足跡，相對來說比較清楚，當然還要持續調查。

面對疫情多點爆發，加上清明連假將屆，陳時中說，當然要謹慎以對，並表示，有關中和公寓群聚案，其中有幾個點一開始不是很清楚，昨天釐清是集中在幾個公寓內，看起來比較像是環境的問題。

至於已故作家李敖的長女李文昨天受訪時批評陳時中抽菸50多年，「難怪唱歌跟那卡西一樣」，他回應「見仁見智」。（編輯：郭無患）1110330

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