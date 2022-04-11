美參議員主張加速運交台灣關鍵武器 國防部歡迎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出「台灣武器出口法案」，加快向台灣運交關鍵武器的程序。國防部副部長柏鴻輝（圖）11日在立法院表示，美國國會提出、尤其是加速處理相關軍售流程，以及有助於印太和平穩定的法案，國防部都表示歡迎。中央社記者張皓安攝 111年4月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北11日電）美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）日前提出「台灣武器出口法案」，加快向台灣運交關鍵武器的程序。國防部副部長柏鴻輝今天表示，美國國會提出、尤其是加速處理相關軍售流程，以及有助於印太和平穩定的法案，國防部都表示歡迎。

立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會上午聯席審查「妨害兵役治罪條例修正草案」，國防部副部長柏鴻輝等人列席並備質詢。

柏鴻輝會前接受媒體訪問，有關美國智庫分析中國武力犯台可能出現的4個場景，柏鴻輝指出，美國智庫不是今天才推演台海狀況，全世界也都關注從過去迄今的印太戰略，國防部會關注美國智庫所推演的任何結論，也會參考好的經驗。

至於華爾街日報日前報導，中國對美國構成的威脅評估已改變，北京當局正加速擴張其核武儲備，除藉此自保嚇阻美方來犯，也能在台海爆發衝突時阻止美國插手。

柏鴻輝說明，中國發展包含核武戰略在內的各種武力系統，窮兵黷武眾所皆知，全世界也都注意中國發展核武對地區和平穩定所造成影響，國防部會關注發展。

至於中共民用運12機日前飛擾馬祖東引後，外傳海軍陸戰隊將部署馬祖。柏鴻輝指出，國防部不會疏忽外島防務工作，但不評論兵力部署。（編輯：郭無患）1110411