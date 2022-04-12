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COVID-19疫苗3/300

陳時中：莫德納月底進60萬劑 第二季再有150萬劑

2022/4/12 13:11（4/12 13:57 更新）
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衛生福利部長陳時中12日表示，月底會進來莫德納60萬劑、第二季進來150萬劑，預計今年有2000萬劑。圖為醫護人員抽取莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
衛生福利部長陳時中12日表示，月底會進來莫德納60萬劑、第二季進來150萬劑，預計今年有2000萬劑。圖為醫護人員抽取莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北12日電）本土疫情增溫，外界關注COVID-19疫苗採購數量。衛生福利部長陳時中今天在立法院備詢表示，月底會進來莫德納60萬劑、第二季進來150萬劑，預計今年有2000萬劑，BNT疫苗還在談判。

立法院今天繼續進行施政總質詢。台灣民眾黨立委高虹安質詢指出，目前第三劑疫苗約50％覆蓋率，部分學者認為要到7成左右才有本錢與病毒共存，詢問COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後續到貨狀況。

衛生福利部長陳時中表示，目前疫苗庫存100多萬劑，月底會進來莫德納60萬劑，第二季4、5、6月預定要進來約150萬劑莫德納疫苗；BNT疫苗與高端疫苗也都還在談。

高虹安也詢問，年度疫苗採購預算新台幣120億，今年預計還會採購多少劑，以及是否考慮Novavax或BNT疫苗兼顧多樣性。

陳時中表示，莫德納今年總共採購2000萬劑，明年還有1500萬劑；Novavax預計今年有約250萬，BNT疫苗則有幾百萬劑，但詳細數目還在談判。

此外，高虹安也指出，政府打算籌組快篩國家隊，目前僅看到新簽訂800萬快篩試劑共同採購，以及高風險地區民眾免費索取、每次20萬劑為限。

高虹安指出，政府曾組成口罩國家隊，以2.5元徵用再以5元賣出，未來若組成快篩國家隊，是否也規劃以政府預算執行。

陳時中表示，若快篩試劑完全免費，會擔心民眾領了不用，以口罩經驗而言，適度經費會達到較好分配效果，徵用後會以較低價格提供給民眾。

高虹安也詢問，未來要如何壓低快篩試劑價格。

陳時中表示，仍要維持市場性，但政府一旦大量採購就有談判價格籌碼，盼維持合理價格。（編輯：翟思嘉）1110412

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