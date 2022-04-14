俄烏戰爭啟示 美前官員肯定台灣提升防衛意識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任麥艾文（左下）13日說，台灣在俄烏戰爭爆發後認真思考防禦及裝備採購，為自衛負起更大責任，是件好事。（取自外交關係協會視訊研討會）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年4月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）前白宮官員麥艾文今天說，台灣在俄烏戰爭爆發後認真思考防禦及裝備採購，是件好事。前國務院官員董雲裳認為，俄軍在烏克蘭作戰不順，可能有助避免台海短期內爆發危機。

美國智庫外交關係協會（CFR）13日舉辦視訊研討會，邀請麥艾文（Evan Medeiros）、董雲裳（Susan Thornton）及CFR國際政經研究員劉宗媛討論中俄關係、北京如何因應俄軍入侵烏克蘭、國際社會應對俄烏戰爭對於北京對台政策有何影響等議題。

俄烏開戰一個多月來，以美國為首的西方國家未出兵協助烏克蘭，而是以嚴厲制裁對莫斯科施壓。這段期間，俄軍在烏克蘭作戰遭遇後勤補給等問題，未能速戰速決，外界關注這是否影響北京對台圖謀。

曾任白宮國家安全會議亞洲事務資深主任的麥艾文（Evan S. Medeiros）3月初隨美國跨黨派資深代表團訪台。他說，台灣對俄烏戰爭的回應是認真看待防禦策略、裝備採購、民防及各項國內改革，「台灣更有能力強化嚇阻，為自衛負起更大責任，我認為最終會是好事」。

至於北京從俄烏戰爭得到什麼啟示，目前在喬治城大學（Georgetown University）任教的麥艾文認為現在下定論言之過早。

他表示，中方分析俄烏戰爭時會觀察美國及北大西洋公約組織（NATO）不直接介入，也會思考西方國家制裁俄羅斯及國際政局演變，但他不確定北京會得出什麼結論，「我從不低估我們誤判中共領導階層思維的能力」。

麥艾文說：「俄軍在烏克蘭的遭遇顯露出中國對台動武一切成本、複雜、風險及阻礙，但我不確定他們會得出這樣的結論。」

前國務院代理亞太助卿、現任耶魯大學法學院蔡中曾中國中心資深研究員的董雲裳呼應麥艾文說，烏克蘭局勢會怎麼影響台灣，現在下定論還太早，但她認為台海短期內不致爆發危機。

董雲裳說：「至少中方不希望短期內爆發危機，烏克蘭複雜局勢可能有助壓抑短期內製造危機的衝動。」

專注研究中俄關係的劉宗媛表示，從台灣角度來看，烏克蘭危機最大啟示是「天助自助者」，台灣體認到遭遇攻擊時可能不會有外國軍隊協助防禦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她認為，烏克蘭局勢可能讓中方發覺，處理兩岸關係時「外部勢力干涉」是比「台獨分裂活動」更大的威脅；中國依賴國際貿易更甚俄羅斯，可能眼見西方國家嚴厲制裁莫斯科，而不想讓棘手的兩岸議題在短期內演變成危機；北京就算想對台採取軍事行動，也不太想全面開戰。

劉宗媛說：「談到台海危機是否升級，我認為雙方都會更審慎行事，希望緊張情勢不會升溫。」（編輯：周永捷）1110414