綠委盼政院版原健法草案盡快出爐 拚本會期三讀

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民進黨立委伍麗華（後中）、吳玉琴（後左）等人15日在立法院舉行記者會，希望行政院版的原住民族健康法草案能盡快出爐，並送立法院審議，期待能在這個會期完成三讀。中央社記者郭日曉攝 111年4月15日

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（中央社記者王揚宇台北15日電）為提升原住民族健康權，民進黨立委伍麗華、吳玉琴等人今天呼籲，希望行政院版的原住民族健康法草案能盡快出爐，並送立法院審議，期待能在這個會期完成三讀。

民進黨立委伍麗華、吳玉琴、陳瑩、賴惠員與財團法人小米穗原住民文化基金會等民間團體，今天在立法院召開「原健法」催生記者會，提出上述主張。

對於原住民族健康法草案，與會者呼籲，應明定中央主管機關與地方政府職責，並指定專責單位，寬列預算，規劃並執行中長期計畫；設立原住民族健康政策會；建立醫事人員人才培育和留用機制，改善健康服務機構，提供具文化安全的服務等。

伍麗華提到，這幾十年來，全體民眾與原住民族的平均餘命差距難以改變，卻從2018年產生顯著改變，因為2016年起政府廣設部落文化健康站，透過具備文化敏感度的「自己人照顧自己人」，建立在文化安全、文化敏感度的重要基礎上，這也正是原健法的核心精神，因此有特別立法的重要性。

吳玉琴則說，根據內政部2017年調查顯示，台灣原住民族的平均餘命，比整體台灣民眾的平均餘命少8.2歲，其中山地鄉的原住民族更是少10歲，因此政府有必要以額外的政策與資源挹注，透過原住民族的參與，擬定更具民族文化敏感性的原住民族醫療政策，消弭健康差距。

陳瑩舉原住民族嬰兒死亡率為例，2019年原住民族嬰兒死亡率是全國2倍，原鄉地區孕產婦的孕期照護、產檢、生活經濟皆有其特殊性，她認為應有一部法律，常態性、持續性地長期照護原住民族健康。

賴惠員說，疫情對原住民族的就業、醫療、長期照護等方面，都造成嚴重影響，讓資源相對稀少的原住民族政策，更難全面兼顧，這也凸顯出原健法的立法等不得。（編輯：林興盟）1110415