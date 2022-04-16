海內外台灣國是會議 總統：堅持守護主權與民主

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總統蔡英文16日以錄影方式為「第11屆海內外台灣國是會議」致詞，肯定「世界台灣人大會」、「台灣國家聯盟」合辦這項活動，並強調只要國人繼續團結、打拚，台灣的未來一定會更好。中央社記者溫貴香攝 111年4月16日

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天表示，越來越多國家為台灣發聲，支持台灣有意義參與國際組織，和世界共同打拚。台灣立場就是堅持守護主權、堅持守護民主，堅持與理念相近的國家站在一起，互相協助、貢獻力量。

海內外台灣國是會議上午在台大醫院國際會議中心舉行，今年會議主題是「維護台灣主權 聯合印太同盟」，總統蔡英文、副總統賴清德以錄影方式致詞。

總統感謝舉辦這項台灣國是會議，大家一起討論台灣的發展。與會先進都是長期為台灣打拚的好朋友，不管人在哪裡，都很關心台灣的未來。

她說，大會主題是「維護台灣主權、聯合印太同盟」，這兩年來，全世界受到疫情的挑戰，國際情勢有很大的變化。尤其最近俄烏戰爭，民主自由國家面對威權主義威脅，大家在關心烏克蘭的時候 也很關心台灣。

她提到，台灣立場就是堅持守護主權、堅持守護民主，堅持與理念相近的國家站在一起，互相協助、貢獻力量。就像這次的俄烏戰爭，不只政府提供醫療物資，也要感謝大家共同捐款，一起支持烏克蘭。

總統表示，這幾年，因為大家團結打拚，經濟與國防產業，也都有很好的發展。國家越來越進步，才有能力幫助別人、守護台灣。讓全世界看到，台灣有決心守護國家安全，也有能力為民主自由貢獻。現在，有越來越多國家為台灣發聲，支持台灣有意義參與國際組織，和世界共同打拚。

總統也提醒大家，不管是拚經濟，還是護主權，都要做好防疫。所以要拜託大家，一定要配合防疫，三劑疫苗一定要接種，保護自己也保護家人。她相信，只要繼續團結打拚，台灣的未來一定會更好。

副總統致詞時，先邀請與會人士一起懷念民主前輩彭明敏，願他安息主懷。

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副總統指出，台美關係這兩年來有相當正面的發展，台美關係是「真朋友、真進展」的合作夥伴關係。俄烏爆發戰事，美國總統拜登派遣特使團來訪，而前國務卿蓬佩奧也適時來訪表達對台灣的堅定支持。美國友人的具體行動，展現了美國對印太地區和平穩定的重視，並凸顯對台灣「堅若磐石」的承諾。

副總統強調，大家必須團結合作，守護台灣主權，維護民主，確保台灣前途由台灣人民決定，避免台灣成為第二個烏克蘭。（編輯：郭無患）1110416