戴琪與鄧振中對話 討論美台國際組織合作

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（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）美國貿易代表戴琪今天與行政院政務委員鄧振中舉行虛擬會議，就台美共同關心議題，包括在區域與多邊國際組織合作進行討論。但不清楚是否觸及台灣參與美國規劃的印太經濟架構議題。

根據美國貿易代表署（USTR）公布的對話紀要，戴琪與鄧振中兩人檢視去年6月召開的第11屆台美貿易暨投資架構協定（ TIFA 台美TIFA小檔案 台美在1994年簽署「貿易暨投資架構協定（TIFA）」，1995年至2016年間召開10次會議，輪流在台北、美國華府舉行。

從2004年起，TIFA層級提高為次長級對話。

2016年10月，雙方在農業、區域與多邊合作、智慧財產權及醫藥品、技術性貿易障礙與投資及透明化議題5大領域的深化合作達成共識。 看更多 關閉 ）會議以來，雙邊貿易議題的持續進展。

兩人還討論美台共同關心的議題，包括在區域與像是世界貿易組織（WTO）在內的多邊組織合作。戴琪與鄧振中也同意，在未來數個月內，就這些議題與其他議題保持聯繫。

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儘管對話紀要並未說明兩人是否針對台灣有意願參與美國即將公布的 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 （Indo-Pacific Economic Framework， IPEF IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 ）交換意見，但台灣曾多次表達參與意願。

根據白宮2月公布的印太戰略文件，印太經濟架構預計在今年初啟動，目的是推廣高標準貿易行為、管理數位經濟、改善供應鏈韌性與安全、推動透明及高標準基礎建設投資及打造數位連結。這架構將加強美國與印太的經濟連結，並對區域共享機會做出貢獻。（編輯：陳惠珍）1110419