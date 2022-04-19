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鄧振中與戴琪視訊會議 盼台美簽雙邊貿易協定

2022/4/19 12:28（4/19 13:15 更新）
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行政院經貿談判辦公室官員19日表示，政務委員鄧振中（左）與美國貿易代表戴琪（右）18日舉行視訊會議。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自白宮網頁whitehouse.gov）
行政院經貿談判辦公室官員19日表示，政務委員鄧振中（左）與美國貿易代表戴琪（右）18日舉行視訊會議。（左圖為中央社檔案照片，右圖取自白宮網頁whitehouse.gov）
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（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院經貿談判辦公室官員今天表示，政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪昨晚舉行視訊會議，就第11屆TIFA會議雙邊工作進展、WTO等相關議題交換意見；鄧振中會中表達，台灣盼與美國簽署雙邊貿易協定的目標。

經貿辦官員今天對中央社記者表示，在駐美代表處努力促成下，鄧振中與戴琪（Katherine Tai）於台北時間18日晚間舉行視訊會議，駐美代表蕭美琴也參與。雙方在會談中，就去年6月30日第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA

台美TIFA小檔案

  • 台美在1994年簽署「貿易暨投資架構協定（TIFA）」，1995年至2016年間召開10次會議，輪流在台北、美國華府舉行。
  • 從2004年起，TIFA層級提高為次長級對話。
  • 2016年10月，雙方在農業、區域與多邊合作、智慧財產權及醫藥品、技術性貿易障礙與投資及透明化議題5大領域的深化合作達成共識。
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）會議舉行以來，雙邊工作的進展交換意見。

官員表示，TIFA會議時討論的醫療器材、電子商務，或是以勞工為中心的貿易政策等，很多事情仍在幕僚階級持續討論中，這次雙方對話就目前進展交換意見；鄧振中會中也表達，台灣仍盼簽署雙邊貿易協定的目標。

官員說，雙方這次也就區域及多邊彼此關切的議題交換意見，包括世界貿易組織（WTO）相關議題，並同意繼續就彼此關切的議題保持聯繫。

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會談中是否觸及美國即將公布的印太經濟架構

IPEF小百科

印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。

架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。

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（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF

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印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。

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），經貿辦官員低調沒有多說。

第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）去年6月舉行，從過去市場准入攻防轉為以台美貿易合作為主軸，雙方並於拓展雙方農產品市場、簡化醫療器材審查文件程序、致力推動以勞工為中心的貿易政策、貿易便捷化，以及貿易便捷化等達成10大共識。（編輯：謝佳珍）1110419

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