新北幼童不治侯友宜籲調限制 綠：具體提出中央協助

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（中央社記者王揚宇台北19日電）新北市一名2歲幼童確診重症住院後不治，新北市長侯友宜今天證實，並呼籲中央防疫規範限制應能快速調整。民進黨立法院黨團則說，請侯友宜具體提出，行政上可以調整的，中央一定可以協助。

這名幼童家屬15日向電視媒體投訴指出，幼童因為親人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），隔天開始發燒，媽媽帶著孩子到醫院PCR採檢，由於報告還沒出來而在家中等待，但幼童身體不適，卻遲遲等不到救護車載運就醫，因延誤以致病情惡化。

侯友宜今天呼籲中央防疫規範限制應快速調整，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬等人在輿情回應記者會上對此做出表示。

鄭運鵬說，針對這名兒童的不幸事件，黨團表達非常遺憾，也請家屬跟家長節哀。

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鄭運鵬說，早上看到侯友宜對此事表達不捨外，並質疑中央管制過頭，但其實這2年多來，中央流行疫情指揮中心與地方政府做很多配合，很多執行面都在地方，到底是哪個環節中央管制過多，導致新北市衛生局跟救護車系統無法及時救援，希望侯友宜可以具體提出，行政上可以調整的，中央一定可以協助，也希望這些狀況不要再發生。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀指出，對於幼童過世感到遺憾，但制度應釐清楚，例如可以思考哪些風險個案可以在家、一人一室隔離，哪些要到防疫旅館、集中檢疫所，或是哪些症狀出現時要緊急就醫等，這些層次要分清楚，各縣市衛生局可以就這些狀況，有不同專線來處理等。（編輯：翟思嘉）1110419