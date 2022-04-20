國防部：5艘沱江級艦明年可如期全數交艦

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（中央社記者游凱翔台北20日電）為強化不對稱戰力，台灣國艦國造海軍高效能艦艇（沱江級艦），目前已有沱江艦、塔江艦服役。國防部今天表示，第一階段後續的5艘艦艇，由於龍德造船廠擴充人力並熟悉造艦模式，預計可如期在明年交艦。

海軍沱江級原型艦「沱江艦（PGG-618）」在104年服役，經多年研改，量產首艦「塔江艦（PGG-619）」去年已經服役。塔江艦除原有雄風二型、三型反艦飛彈、76快砲及方陣快砲，更掛載國家中山科學研究院研製的海劍二防空飛彈，強化防空效能。

為強化台灣的不對稱戰力，立法院去年11月三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，今年起至115年，分5年編列2400億元預算，採購8個項目，除了各式國造飛彈外，也包括高效能艦艇（沱江級艦）。

沱江級艦的造艦規劃共分兩階段、11艘。第一階段共製造6艘（已完成1艘、剩5艘）、第二階段製造共製造5艘。

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針對第一階段，根據國防部今天送抵立法院外交及國防委員會最新的預算解凍報告書中披露，承建第一階段的龍德造船廠，造艦人力已從460人增至500人，加上學習曲線延續效應，產能已大為提升，第2艘至第6艘可如期在明年交艦，建造工期由首艘塔江艦的27個月調整至17個月，並維持其造艦品質。

國防部也提到，中科院因應各式飛彈量產任務，投資興建的飛彈量產廠房今年6月完工後，可達最優化產製效率，並解繳沱江級艦量產所需的戰系裝備及彈藥；另外，第4艘至第6艘所需外購戰系裝備，包括STIR射控雷達、方陣快砲及整合式艦橋系統等等，109年已與外商簽約，可配合造艦期程運交船廠。（編輯：楊蘭軒）1110420