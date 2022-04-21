教養院虐死自閉生 監察院糾正苗栗縣府、衛福部

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監委王美玉（左起）、王幼玲、葉大華21日舉行記者會指出，監察院昨天通過她們所提的調查報告，針對苗栗縣私立德芳教養院去年7月發生員工涉嫌虐待毆打自閉症院生致死案，糾正苗栗縣政府、衛生福利部。中央社記者陳俊華攝 111年4月21日

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（中央社記者陳俊華台北21日電）苗栗縣一家教養院去年7月發生院生遭虐死案。監委王幼玲今天說，調查過程她真的感同身受，政府對身障安置機構的監督查核不周、評鑑輔導不力，監察院通過糾正苗栗縣政府、衛生福利部。

苗栗縣私立德芳教養院在110年7月29日發生員工涉嫌虐待毆打28歲李姓自閉症院生致死案，苗栗地檢署今年1月偵查終結，依刑法私行拘禁致死罪、傷害罪嫌起訴毆打綑綁院生的生活服務員、社工員及行政助理。

監委王幼玲、葉大華、王美玉今天舉行記者會指出，監察院昨天通過她們所提的調查報告，糾正苗栗縣政府、衛生福利部，並促請法務部督導檢察機關妥予查明，衛福部就身障機構退場機制、研修法令等檢討改進。

王幼玲表示，在110年7月29日案發當天，李生先遭行政助理打耳光、社工打屁股，並用繩子綑綁雙手雙腳、鎖上房門；李生掙脫後，又遭毆打、雙手反綁拘禁在沒有冷氣的房內；下午5時13分李生因遭毆打引發橫紋肌溶解症，併發局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血，終因惡性高熱、代謝性衰竭死亡。

王幼玲說，去年9月3日到教養院實地履勘，發現隔離保護室不符合規定，風扇壞掉、沒有保護墊；教養院也會帶院生到夜市、景點違法募款，因用途不清多次遭檢舉；違法將2樓擴充為辦公室，疑似違法收容自費個案。

王幼玲指出，德芳教養院身障服務專業人力配置不足，未依法律比例晉用；104年到110年5月間，人力流動高達65人，且人員受訓時數不符規定；雖長期人力不足，但苗栗縣政府只在105年處罰德芳教養院新台幣6萬元，顯未積極督導改善。

王幼玲也說，德芳教養院歷年來接受評鑑成績都是丙等、丁等，苗栗縣政府雖研擬輔導計畫協助複評通過，卻未將評鑑的應改善事項列入平時查核重點；顯然衛福部知道德芳教養院有很多缺失、苗栗縣政府未善盡監督輔導改善的責任。

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王幼玲的獨子也是自閉症患者，她說，「調查過程眼淚掉很多」，真的感同身受，自己的孩子跟李生同年紀、同樣問題，這也凸顯制度上的問題，社區沒有日間、夜間支持系統，對於需要投入更多專業、照顧密度的自閉症孩子的家庭非常艱難，這部分會另案調查。

王美玉表示，評鑑永遠是丙等、丁等的機構卻一直存在，等到打死人才讓社會震驚「怎麼會這樣」。近年自閉症問題才受到重視，自閉症患者長大後如何安置、輔導，問題很棘手，希望政府處理類似身心障礙者需求時，也能想到家庭面臨的困境。（編輯：林興盟）1110421