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錄影致詞北美台灣婦女會 總統：為下一代繼續打拚

2022/4/24 08:21
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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統蔡英文今天上午以錄影方式為「北美洲台灣婦女會」2022年第34屆年會致詞時表示，期盼未來不論是在推動台美關係，還是加強北美洲的經濟、社會、文化交流，都要拜託台灣婦女會繼續幫忙，一起為台灣、為下一代繼續打拚。

總統府今天發布新聞稿指出，蔡總統上午以錄影方式為「北美洲台灣婦女會」2022年第34屆年會致詞。

蔡總統致詞提到，因為疫情影響，這次會議同樣利用視訊舉辦；「北美洲台灣婦女會」是海外台灣人很重要的組織，過去33年來，大家為爭取女性權益、婦女尊嚴，四處奔走，也是台灣在北美洲的國民外交代表。

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她說，疫情期間，大家發動愛心捐款、捐物資，協助北美洲各地的朋友，展現正面的力量，也讓國際看到台灣。看到台灣婦女會這麼用心，政府也會更加打拚，讓台灣繼續走向世界。

蔡總統表示，這幾年來，台美關係越來越好，交流越來越多，台灣在國際上的表現，也受到很大的肯定，現在台灣在全球供應鏈有很重要的地位，也是民主自由國家第一線的關鍵力量。（編輯：林淑媛）1110424

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