羅智強表達對黨失望透頂 朱立倫籲現在需要團結

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（中央社記者王承中台北24日電）有意參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強表達對黨失望透頂，國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨現在最需要的是團結。如同國民黨立委陳玉珍表達的，團隊是最重要的，個人可扮演各種角色。

朱立倫今天與備戰參選台北市長的國民黨立委蔣萬安，以及國民黨立委費鴻泰、台北市議員秦慧珠等人出席松山慈惠堂壬寅年母娘文化季護國龍神祈福法會。

對於羅智強表達對黨失望透頂，朱立倫在接受媒體聯訪時表示，國民黨現在最需要的是團結，上週國民黨提名金門縣長楊鎮浯連任時，國民黨金門區域立委陳玉珍則表達團隊是最重要的，個人可扮演各種角色，她不但要輔選楊鎮浯，還要輔選全台灣的國民黨參選人。

朱立倫指出，今天台北市有部分市議員初選結果出爐，每一名都是國民黨優秀的人才，都可以扮演不同的角色，不管是參選還是輔選的角色。國民黨就是一個大家庭，現在團結最重要，團隊一起努力。

他表示，年底選舉國民黨在各地都會推出最好、最強的參選人。由於朱立倫在接受訪問時，蔣萬安等人陪同站在兩側，朱立倫指出，國民黨的母雞不就站在他的旁邊？只是國民黨在策略上不一定這麼早就要提名參選人。

朱立倫說，國民黨有十幾位是現任的地方首長，現階段全民最關心的是防疫的工作，要先把防疫工作做好，其他已經有明確參選人的地方，也配合各地的情況。他也反問，大家為何不問問民進黨台北市、新北市、桃園市的參選人在哪裡。

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他表示，大家不必把矛頭指向國民黨，國民黨一定穩紮穩打，大家團隊合作，民進黨最大的目標就是國民黨自亂陣腳，希望民進黨顧好自己的提名。

媒體詢問，美麗島電子報民調指出，朱立倫的總統看好度只剩3.2%，而國民黨的支持度也持續下滑。朱立倫指出，對於個別民調不予置評，心中也完全沒有任何個人的想法，只有國民黨好、國民黨贏，2022選贏最重要，2024一定團結推最強的參選人。（編輯：蘇志宗）1110424