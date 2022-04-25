曾助彭明敏逃亡 獨盟東京辦追思會紀念宗像隆幸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京24日專電）前年辭世的日本人宗像隆幸1970年自製假護照，營救彭明敏離開國民黨的迫害，對台灣民主化做出貢獻。台獨聯盟日本本部今天在東京舉行追思會，包括前駐日代表許世楷等出席。

台灣獨立建國聯盟（獨盟）日本本部今天在東京為宗像隆幸舉辦追思會，同時追悼本月初辭世的彭明敏。獨盟日本本部委員長林建良表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，宗像過世後將近2年才舉辦追思會，但時機算是很巧，再度感受到宗像、彭明敏這兩位民主先驅不可思議的緣份。

今天追思會會場正中央掛著的橫幅寫著「追思宗像隆幸之會－對台灣民主化做出貢獻的日本男兒」，男兒是男子漢的意思。

前國策顧問金美齡今天致悼詞時表示，宗像為人豪邁，她稱宗像為「宗像伯爵」，天性不適合當上班族，精神上就如伯爵貴族般，參與台灣民主運動讓宗像的人生過得非常精彩，她只想跟宗像說一聲：「你做得很好。」

政論家櫻井良子表示，宗像畢生投入台灣民主運動，應該讓更多日本人知道宗像的事蹟，從中了解台日是命運共同體，台日絕不能落入中國的影響圈內，現在正是關鍵時刻。

1936年出生於鹿兒島的宗像，1961年畢業於明治大學，在日本加入獨盟，成為獨盟的核心人物，這過程是受到前駐日代表許世楷的影響。

許世楷今天在追思會上表示，他1959年底留學東京大學時剛好與宗像住同一宿舍，當時日本安保鬥爭（1959-1960年反對美日安保條約修訂的民運）很激烈，他和宗像談到台灣的現狀，熱愛自由民主的宗像很快就和他結為好友。

1961年左右，許世楷邀宗像擔任獨盟領袖王育德創辦的雜誌「台灣青年」編輯，王育德也以宗像生日9月9日為他取了筆名宋重陽。自此以後，宗像擔任「台灣青年」總編輯到2002年年第500期停刊為止。

許世楷透露，愛喝酒但有責任感的宗像在策劃並執行營救彭明敏逃離台灣的Ｘ計畫時，有好幾個月滴酒不沾。宗像計畫讓彭明敏持假護照，改扮成日本人逃離台灣，但假護照上的鋼印戳記非常精密也不能委託業者刻製，於是宗像自己土法煉鋼偽造。為避免喝酒後手不聽使喚，所以好幾個月忍耐不喝酒。

與彭明敏素昧平生的宗像在協助彭明敏逃亡前，評估Ｘ計畫的成功率僅5成，彭明敏可能因Ｘ計畫失敗而引來殺身之禍，他自己也會惹禍上身。彭明敏成功逃離台灣一年多後，1971年5月與宗像在美國首度見面。2019年12月宗像訪台參加美麗島事件40週年活動，並拜訪彭明敏，這成了兩人生前最後一次見面。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

駐日副代表蔡明耀今天也到場致悼詞。宗像的夫人宗像瑞江最後致詞時說，宗像投入工作的熱情會帶動周遭的人一起行動，她有幸能從旁協助一些，也從中理解到日本在某些方面是缺乏危機感的。

這場追思會還安排全日本台灣連合會會長趙中正、1971年從警總景美看守所幫政治受難者謝聰敏帶出求救信的日本獄友小林正成、台灣政治犯救援會成員手塚登志雄、獨盟日本本部委員長代理王明理等人發表對宗像的悼詞。與會人士約300人。（編輯：林治平）1110425