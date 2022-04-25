何欣純：支持蔡其昌選台中市長 團結才能贏

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（中央社記者郭建伸台北25日電）民進黨選對會昨天建議徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，曾表態參選的民進黨立委何欣純今天表示，她得知結果馬上跟蔡其昌恭喜，她也鼓勵選民「只有團結才能夠贏」，這次沒能參選，未來還有機會。

民進黨選對會昨天一致同意，建議徵召行政院顧問徐定禎為苗栗縣長參選人、立委劉建國為雲林縣長參選人、立法院副院長蔡其昌為台中市長參選人，並提交中執會進行徵召提名作業。

何欣純今天在立法院受訪表示，主席蔡英文和選對會決定徵召誰，她都會支持；昨天得知結果後，馬上跟蔡其昌恭喜祝福，並在蔡其昌臉書留言，盼團結同心共同打拚、贏回台中，力求民進黨在台中市議會席次過半。

媒體詢問，支持何欣純的選民是否會認同這樣的結果。何欣純表示，很多支持者有些失望、遺憾，但她都鼓勵選民「沒關係，這就是民進黨的機制」，也是文化與傳統，只有團結才能夠贏；這次沒能參選，未來還有機會。

沒有舉辦初選是否會難以向選民交代。何欣純指出，去年民進黨全代會已授權主席有最後徵召權，黨員都會尊重支持，不管六都是否衍生其他問題，只要主席拍板，大家都會全力支持。

何欣純表示，她還有立委職權，未來將在許多重大交通建設上替台中市民謀福利，為大台中的城市光榮努力，她也一直安慰、鼓勵選民，盼大家一起支持蔡其昌。

蔡其昌參選台中市長是否需請辭立法院副院長。何欣純表示，是否請辭、何時請辭，是大戰略一環，尊重蔡其昌及黨中央的策略考量。

媒體詢問，如何看待前交通部長林佳龍與蔡其昌近日隔空互槓。何欣純說，大家都是好朋友，也保持溝通管道，團結不是問題，因為大家不把派系當第一考量，而是優先考量勝選。

媒體詢問何欣純，原本比較親新系，但表態參選時很多正國會議員站台，未來是否加入正國會。何欣純指出，她的參選記者會不是只有正國會議員，也有泛英系、選區內新系議員，派系不是她的考量，如何整合才最重要。（編輯：謝佳珍）1110425