立委盼善待員工 設專法保障外送員勞動權益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北25日電）五一勞動節前夕，時代力量立委陳椒華等人今天呼籲，面對通膨及疫情雙重壓力，呼籲政府與企業應善待員工，並提出成立外送防疫國家隊、設置專法保障外送員的勞動權益等訴求。

陳椒華今天偕多名時代力量市議員參選人及民間團體，在立法院召開「面對通膨及疫情雙重壓力，呼籲政府與企業善待員工的5大訴求」記者會，提出相關主張。

陳椒華說，時力在勞動節前夕，提出呼籲政府與企業應落實善待員工的5大訴求，分別為正視弱勢勞工的生存風險；適時調漲薪資跟上物價上漲，讓勞工生活能跟上平均水準；重視派遣勞工的權益保障與勞動安全；成立外送防疫國家隊，健全國家防疫鏈；超商及量販店應提供座椅，以增進勞工健康。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

時代力量高雄市議員林于凱表示，由於疫情嚴峻，加上外食族人口逐年攀升，宅經濟帶動外送平台興起，然而這巨大商機卻是建築在外送員過勞、承受高交通風險與不完整的勞工保護法規上；因此呼籲政府應設置外送產業專法，保障外送員的勞動權益與消費者權益，及降低交通事故所致的生命與財損風險。

新竹市平台外送從業人員職業工會理事文萬華表示，工會不反對支援國家防疫相關政策，但應有全面性、具管理可行性，且能降低風險的方式，而不是政府一句話就要全體外送員，面臨高風險而毫無配套措施。（編輯：蘇志宗）1110425