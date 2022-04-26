朱立倫羅智強隔空交火 江啟臣籲心平氣和坐下來談

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強稱國民黨主席朱立倫拿刀插進他的心臟，引發討論；前國民黨主席江啟臣今天說，寧可相信是彼此解讀上的誤會，大家共同目標是贏回桃園，還有時間，應心平氣和坐下來談。

朱立倫24日受訪時談到桃園市長提名，以原本有意爭取金門縣長提名的國民黨立委陳玉珍為例，稱陳玉珍被勸退後轉為支持現任金門縣長楊鎮浯爭取連任，希望羅智強能與陳玉珍一樣大器，被解讀在對羅智強曉以大義；羅智強則透過臉書表示，朱立倫拿刀插入他心臟，還擺出優雅模樣要他別把矛頭對準國民黨，這樣公道嗎。

江啟臣今天上街頭，幫正在居家隔離的台北市議員擬參選人詹為元初選民調拉票，面對羅智強與朱立倫隔空交火，他受訪時表示，的確都有從媒體上看到報導，但寧可相信是彼此各自解讀上有些誤會，他認為可以多加溝通，朱立倫絕對是最希望桃園能贏的人，所以大家在這共同目標下，心平氣和坐下來談。

江啟臣也說，距離選舉還有時間，大家還是有辦法坐下來好好談，談出共同目標，找出最後能為國民黨贏得桃園的候選人。

是否擔心羅智強離開國民黨，江啟臣說，羅智強對國民黨非常忠心，羅智強應該是在心理上有一些情緒，並在過程中感到有受到委屈，建議大家開誠布公，相信羅智強也會願意坐下來談，找出一個為國民黨取得最後勝利的方程式。（編輯：謝佳珍）1110426