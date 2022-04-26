烏克蘭男籃可望來台移訓 綠委協處盼促成體育泡泡

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（中央社記者郭建伸台北26日電）俄烏戰火延燒導致烏克蘭男籃隊無法回國集訓，傳出將來台移地訓練。協助處理的民進黨立委莊瑞雄表示，因時間問題，若烏克蘭球員能以體育泡泡方式入境，就可縮短檢疫期，但仍有問題待克服，盼最終促成移訓。

世界盃資格賽歐洲區第三階段將於7月展開，不過受俄烏戰爭影響，烏克蘭男籃目前無法回國集訓，並計劃於5月底來台灣移訓。

擔任中華民國籃球協會顧問的莊瑞雄受訪時表示，烏克蘭國家隊曾與台灣接觸洽談移訓事宜，全團選手、教練、顧問約10餘人，目前已有3人抵達台灣，但來台移訓與否仍卡在防疫問題和移訓時練習賽對象。

莊瑞雄表示，去年境外來台檢疫規範是14+7，後來改為10+7，目前則在討論3+4方案；目前台灣仍在防疫期間，若烏克蘭球員能以體育泡泡方式入境，就能縮短檢疫時間，但球隊也要提出相對應的防疫計畫，比如團進團出、維持場地防疫安全等。

至於烏克蘭球員練習賽對象，莊瑞雄表示，原先PLG和T1聯盟還在季後賽，不過籃協已告知找好練習賽球員，目前已克服這個問題。

莊瑞雄表示，雖然期待烏克蘭男籃隊能來台移訓，但實務上仍有許多問題待克服，「會持續努力」。（編輯：黃國倫）1110426