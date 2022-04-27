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漢光38號演習借鏡俄烏戰爭啟示 精進組建可恃戰力

2022/4/27 11:31（4/27 11:46 更新）
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國防部表示，漢光38號圖上兵棋推演及實兵演習將分別在5月及7月舉行。圖為去年馬祖國軍漢光37號演習。（中央社檔案照片）
國防部表示，漢光38號圖上兵棋推演及實兵演習將分別在5月及7月舉行。圖為去年馬祖國軍漢光37號演習。（中央社檔案照片）
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（中央社記者游凱翔台北27日電）國防部今天表示，漢光38號圖上兵棋推演及實兵演習將分別在5月及7月舉行，演習將依據敵情變化，並借鏡俄烏戰爭啟示，持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰、及後備戰力與全民總力運用等可恃戰力組建。

國防部上午召開線上記者會，宣布「漢光38號演習」的圖上兵棋推演將於5月16日至20日實施；實兵演習7月25日至29日進行。

國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處長林文皇少將表示，今年演習將依據敵情變化，並借鏡俄烏戰爭啟示，持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰及後備戰力與全民總力運用等可恃戰力組建，同時持續加強人員訓練、裝備維保、彈藥檢整及防疫等各項危安管控措施，以確保在安全條件與環境下達成演習訓練目標。

此次演習共有4項重點；「精進戰力保存，發揮作戰能力」部分，林文皇指出，如何確保全軍安全，為發揮戰力達「破敵」關鍵，持續演練空中兵力戰備轉場、海上兵力機動疏泊、地面部隊疏散偽裝、掩蔽，以及聯合防空戰力發揮、重要目標及關鍵基礎設施防護等戰力保存，精進聯合戰力維護與發揮。

「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」部分，林文皇表示，海空軍在岸置火力掩護下，納編各型艦隊、空中、地面與海巡等兵力，實施緊急出港、海上機動、聯合防空、制海、反潛及電子作戰「聯合截擊作戰」，實兵實彈操演，強化聯合制海戰力。

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「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地內」部分，林文皇說明，秉持處處是戰場、時時訓練原則，各作戰區運用灘岸、縱深及城鎮特性，強化泊地、灘岸布雷及阻絕障礙設置，並統合三軍兵、火力，及運用地面各式曲、直射武器、火砲等，進行聯合國土防衛作戰演練。

「整合全民總力支援軍事作戰」部分，林文皇強調，作戰區統籌常、後備兵力，執行後備部隊動員編成、臨戰訓練及民物力支援，並整合地區警力及民防團隊等全民總力能量，共同禦敵，進行常後一體國土防衛作戰演練。（編輯：郭無患）1110427

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