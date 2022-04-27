蘇貞昌：快篩實名制明上路 另每日75萬劑供地方政府

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（中央社記者陳俊華台北27日電）快篩實名制明天上路，行政院長蘇貞昌今天說，為了讓民眾平價、穩定取得快篩試劑，政府徵用快篩產能、擴大進口，除實名制外，每天也準備75萬劑供地方政府做為疫調及居家隔離者使用。

蘇貞昌在臉書發文表示，稍早指揮中心已經宣布，將實施家用快篩試劑實名制。4月28日起，在全國4909家健保藥局、58個偏鄉衛生所，共4967個據點，配合快篩線上地圖，民眾可掌握各據點數量；並可依照身分證字號尾數分流，每輪可憑健保卡購買一份5劑、每份新台幣500元的家用快篩試劑。

蘇貞昌指出，根據指揮中心說明，如果民眾有居家隔離身分，家用快篩檢驗為陽性時，應先聯絡衛生單位解除電子圍籬，並將採檢器材密封包好、戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速到鄰近社區採檢站或醫療採檢院所做進一步檢測。

蘇貞昌說，為了讓全民平價、穩定取得家用快篩試劑，政府徵用快篩產能、也擴大進口。除提供實名制家用快篩，每天也會準備75萬劑供地方政府做為疫調及居家隔離者使用，並每天出貨40萬劑提供超商、超市、藥妝店等通路販售。（編輯：蘇龍麒）1110427