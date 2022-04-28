葡萄牙外交戰略論壇 邀國防院執行長開講台海

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（中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電）葡萄牙重要智庫「拉美暨加海促進學會」 舉辦第二屆「馬夫拉和平外交戰略對話」，邀請駐葡萄牙代表處協辦及參與，並邀台灣國防安全研究院執行長林成蔚線上與談，聚焦台海和平。

論壇21與22日於馬夫拉城（Mafra）舉行，來自全球重要貴賓以實體及視訊方式擔任主講人，計有聯合國助理秘書長史皮哈爾（Elizabeth Spehar）；1996年諾貝爾和平獎得主、今年二度當選東帝汶總統的霍塔（José Ramos-Horta）、教廷駐葡大使斯卡波羅（Monsenhor Ivo Scapolo）等人。

多國政要也受邀出席，包括哥倫比亞總統馬奎斯（Iván Duque Márquez）、烏拉圭防長杜奇尼（Javier García Duchini）、巴西防長奧里維拉（Paulo Nogueira de Oliveira）、葡國國會國防委員會主席佩雷斯特雷洛（Marcos Perestrello）等。

除中華民國駐葡萄牙代表張俊菲外，加拿大、澳洲與與芬蘭駐葡大使也以協辦及貴賓身分參與，另有學界、國際組織與使節團逾百人出席。

拉美暨加海促進學會（IPDAL）會長尼佛斯（Paulo Neves）於開、閉幕致詞時都特別感謝台灣及代表處參與。

會議以衝突預防與和平建構為主軸，分別探討「全球和平挑戰」、「東歐和平」、「女性、和平與安全」及「衝突預防」。

在外交部與代表處引薦下，主辦單位特邀台灣國防安全研究院執行長林成蔚線上與談「全球和平挑戰」。

林成蔚以俄烏戰爭與台海和平為主軸，針對全球經濟、國際安全與民主觀點剖析戰爭須付出代價。曾被葡國人民稱為福爾摩沙（Formosa）的台灣擁有2300萬人口，成為民主與經濟發展成功典範、半導體製造國，有自身國家認同、文化與語言等。

他在演說中呼籲歐洲國家、美國與國際社會與台灣站在一起，共同維護和平，發言彰顯台灣與世界共同捍衛民主與自由價值的決心，獲與會者一致讚賞和肯定。

拉美暨加海促進學會成立迄今約20年，為葡國重要且具影響力智庫，歷年來多次邀請駐葡萄牙代表處參與會議、論壇，雙方互動友好。

學會2021年辦理首屆「馬夫拉和平外交戰略對話」，成果豐碩，今年第二度舉辦，不僅邀請駐葡萄牙代表處共同參與，也邀請國防安全研究院執行長擔任主講人，促成台葡智庫首度交流與合作，別具意義。（編輯：周永捷）1110428